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Стало известно, из-за чего повздорили Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталёв

Сегодня, 19:15
Знаменитый тандем из юмористического шоу Comedy Woman – киноактриса Екатерина Скулкина и ее коллега по цеху Дмитрий Хрусталев – находятся на грани разрыва творческих отношений.

Стало известно, из-за чего повздорили Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталёв
Пара долгое время успешно выступала на сцене, а их совместные миниатюры завоевали большую любовь зрителей.

Кто бы мог подумать, что темой для разлада двух известных телеведущих станет не что иное, как новый «секретный вкус» сухариков Хрусteam®, о чем Екатерина сообщила в своих социальных сетях.

Напомним, что #Секретныйвкус стал настоящей интригой, которая не смогла обойти стороной даже таких знаменитостей, а оглашение настоящего вкуса уже стало долгожданным событием. Возможной причиной ажиотажа вокруг новых сухариков может быть крупный призовой фонд - 20 000 фунтов стерлингов*, который предлагается впервые в истории промоакций бренда Хрусteam®. Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталев серьезно отнеслись к акции и несмотря на то, что дуэт обсудил огромное количество вариантов, они все равно не сошлись в едином мнении.

Стало известно, из-за чего повздорили Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталёв


«Мы тут с Хрусталёвым решили ввязаться в поиск #секретныйвкус сухариков #хрусteam. Весь день спорили о вкусе, а в итоге, что вы думаете?! Мы разругались вдрызг!!! так что на одной сцене вы нас больше не увидите! По крайней мере, пока не узнаем, кто же из нас был прав!»

- пишет в своем Instagram Екатерина Скулкина.

Надеемся, что паре все-таки удастся найти компромис, ведь так не хочется терять настолько колоритный дуэт.

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Ключевые слова: Екатерина Скулкина

Количество просмотров: 13 533
Автор: Mysha

Автор фото: https://www.instagram.com/eskulkina/

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Стало известно, из-за чего повздорили Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталёв Знаменитый тандем из юмористического шоу Comedy Woman – киноактриса Екатерина Скулкина и ее коллега по цеху Дмитрий Хрусталев – находятся на грани разрыва творческих отношений.
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