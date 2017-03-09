Стало известно, из-за чего повздорили Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталёв

Пара долгое время успешно выступала на сцене, а их совместные миниатюры завоевали большую любовь зрителей.Кто бы мог подумать, что темой для разлада двух известных телеведущих станет не что иное, как новый «секретный вкус» сухариков Хрусteam®, о чем Екатерина сообщила в своих социальных сетях.Напомним, что #Секретныйвкус стал настоящей интригой, которая не смогла обойти стороной даже таких знаменитостей, а оглашение настоящего вкуса уже стало долгожданным событием. Возможной причиной ажиотажа вокруг новых сухариков может быть крупный призовой фонд - 20 000 фунтов стерлингов*, который предлагается впервые в истории промоакций бренда Хрусteam®. Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталев серьезно отнеслись к акции и несмотря на то, что дуэт обсудил огромное количество вариантов, они все равно не сошлись в едином мнении.«Мы тут с Хрусталёвым решили ввязаться в поиск #секретныйвкус сухариков #хрусteam. Весь день спорили о вкусе, а в итоге, что вы думаете?! Мы разругались вдрызг!!! так что на одной сцене вы нас больше не увидите! По крайней мере, пока не узнаем, кто же из нас был прав!»- пишет в своем Instagram Екатерина Скулкина.Надеемся, что паре все-таки удастся найти компромис, ведь так не хочется терять настолько колоритный дуэт.