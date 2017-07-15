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Супруга Олега Яковлева разместила фото тайного соглашения с мужем

Сегодня, 11:55
Гражданская жена Олега Яковлева Александра Куцевол начала разбирать вещи супруга после его смерти.

Супруга Олега Яковлева разместила фото тайного соглашения с мужем
Молодые люди жили вместе на протяжении пяти лет, поэтому у них собралось много бумаг, на которых написаны песни, стихотворения или любовные послания друг другу.

Супруга Олега Яковлева разместила фото тайного соглашения с мужем


Александра решила показать одну из бумаг, на котором она заключила соглашение со своим возлюбленным касательно своей внешности.

«Нашла в своих архивах. Наше соглашение с Олегом Яковлевым. Олег всегда был большим ребенком, мы постоянно смеялись, шутили. Знаете, такой бесконечный «детский сад». Мы с ним постоянно дурачились, и эта записка - не исключение.

Супруга Олега Яковлева разместила фото тайного соглашения с мужем


Уже не помню, кто тогда выиграл в этой сделке, но на сегодня мой вес - как раз такой, какой хотел Олежка. Думаю, он это видит, знает и улыбается», - подписала снимок Куцевол.

В итоге женщина смогла выполнить свое обещание и дошла до необходимой отметки на весах. По словам Саши, Олег оказал большое влияние на нее, именно благодаря ему она стала более женственно выглядеть.

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Ключевые слова: Александра Куцевол, Олег Яковлев

Количество просмотров: 156
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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