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Алена Водонаева и Вера Брежнева игнорируют друг друга

Сегодня, 12:26
Известная телеведущая Алена Водонаева активно ведет свой микроблог в Инстаграм.

Алена Водонаева и Вера Брежнева игнорируют друг друга
Недавний пост Алены об исполнителях отечественного шоу-бизнеса серьезно обидел певицу Веру Брежневу, что та заблокировала Алену в Инстаграме.

«Мы живем в стране двойных стандартов. В очень противоречивом обществе. В котором девушку, которая в двадцать лет поучаствовала в реалити-шоу и встречалась с парнями по симпатии, будут уважать меньше, чем девушку, которая, пев в двадцать лет в женском коллективе, (...) спала с женатым продюсером (певцом, режиссером, бизнесменом, мужчиной, в общем!) или еще хлеще – увела его из семьи! Вчера много говорили на эти темы с Джемалом. О лицемерии и проституции, о трудолюбии и честности к себе и к другим», – писала месяц назад Алена.

Алена Водонаева и Вера Брежнева игнорируют друг друга


Теперь же Водонаева высказалась касательно конфликта с Верой Брежневой, она призналась, что ее слова были неправильно процитированы многими изданиями.

Алена Водонаева и Вера Брежнева игнорируют друг друга


«Я думаю, куда у меня Вера Брежнева из ленты делась. Столько лет на нее подписана. Нравилось творчество, нравилось любоваться красивыми фотографиями. Набираю ее аккаунт - я в блоке. Хм... Озадачилась, звоню своему директору с вопросом – может я чего не знаю? И тут выясняется, что различные (…) сайты и паблики растащили мой пост о певицах и девушках из шоу-бизнеса, повырывали из контекста, состряпали статей и подали как «прямую речь» Водонаевой о Брежневой», – сообщила Водонаева.

Посмотрим, чем же закончится очередной конфликт в нашем шоу-бизнесе.

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Ключевые слова: Алена Водонаева, Вера Брежнева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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