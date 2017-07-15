Пелагея избирательно относится к людям

Ей исполнился 31 год. На данный момент девушка решила все свое время посвятить семье и маленькой дочери, которой всего шесть месяцев.Звездный нумеролог Клара Кузденбаева изучила жизненный код певицы и спрогнозировала ее будущее.«Звезда относится к типу женщин, которым не грозит одиночество. В ее жизненной программе две семерки, что делает ее баловнем судьбы. Но наличие у знаменитости недюжинного интеллекта и аналитических способностей сделало звезду капризной в плане выбора друзей и спутника жизни. Певица интересно далеко не с каждым человеком, она тяжело сходится с людьми. К тому же, в ее программе отсутствуют двойки, что характеризует ее как человека деспотичного, не готового идти на уступки, склонного к депрессиям и часто замыкающегося в себе», – делится нумеролог.Поздравляем Пелагею с днем рождения!