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Пелагея избирательно относится к людям

Сегодня, 12:32
Вчера, 14 июля, день рождения отмечала известная певица Пелагея.

Пелагея избирательно относится к людям
Ей исполнился 31 год. На данный момент девушка решила все свое время посвятить семье и маленькой дочери, которой всего шесть месяцев.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева изучила жизненный код певицы и спрогнозировала ее будущее.

Пелагея избирательно относится к людям


«Звезда относится к типу женщин, которым не грозит одиночество. В ее жизненной программе две семерки, что делает ее баловнем судьбы. Но наличие у знаменитости недюжинного интеллекта и аналитических способностей сделало звезду капризной в плане выбора друзей и спутника жизни. Певица интересно далеко не с каждым человеком, она тяжело сходится с людьми. К тому же, в ее программе отсутствуют двойки, что характеризует ее как человека деспотичного, не готового идти на уступки, склонного к депрессиям и часто замыкающегося в себе», – делится нумеролог.

Поздравляем Пелагею с днем рождения!

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Ключевые слова: Пелагея

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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