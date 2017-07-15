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Рустам Солнцев попросил Викторию Боню прокомментировать новый роман Алекса Смерфита

Вчера, 22:31
С момента расставания известной телеведущей Виктории Бони с гражданским супругом Алексом Смерфитом прошло уже полгода, но в Сети продолжают появляться слухи об их паре.

Рустам Солнцев попросил Викторию Боню прокомментировать новый роман Алекса Смерфита
Теперь мужчине приписывают романы с моделью из Ростова и с другими девушками.

Рустам Солнцев не мог пройти мимо данной ситуации и публично обратился к Боне с просьбой прокомментировать новых пассий экс-возлюбленного.

Рустам Солнцев попросил Викторию Боню прокомментировать новый роман Алекса Смерфита


«Викуль, дорогая, я чего-то не понял, ты чего молчишь? Куда пропала? - сказал Рустам. - Я понимаю, что твои веганские разборки с Максимом Галкиным - это верх остроумия, но их невозможно слушать. В тот самый момент, когда твой бывший, миллионер Смерфит крутит шашни с молоденькими девчонками, ты отмалчиваешься. Ну как можно?

Рустам Солнцев попросил Викторию Боню прокомментировать новый роман Алекса Смерфита


Неужели он не понимает, «Шардоне» 40-летней выдержки - это самое лучшее вино. И даже трехдневный борщец с кислинкой, даже когда он слегка не того - это гораздо вкуснее, чем свежатинка. Просто надо добавить сметанки и зелени и будет самое то… Вика, не молчи, пожалуйста, ответь, нам всем интересно, что задумал Смерфит? Вообще, мне кажется, тебе есть, что о нем сказать, ведь ты так ни разу и не прокомментировала ситуацию с вашим разрывом…»

По мнению Солнцева, Виктория тяжело перенесла расставание со Смерфитом, поэтому старается особо не комментировать их расставание.

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Ключевые слова: Рустам Солнцев, Виктория Боня, Алекс Смерфит

Количество просмотров: 10 101
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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