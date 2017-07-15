Рустам Солнцев попросил Викторию Боню прокомментировать новый роман Алекса Смерфита

Теперь мужчине приписывают романы с моделью из Ростова и с другими девушками.Рустам Солнцев не мог пройти мимо данной ситуации и публично обратился к Боне с просьбой прокомментировать новых пассий экс-возлюбленного.«Викуль, дорогая, я чего-то не понял, ты чего молчишь? Куда пропала? - сказал Рустам. - Я понимаю, что твои веганские разборки с Максимом Галкиным - это верх остроумия, но их невозможно слушать. В тот самый момент, когда твой бывший, миллионер Смерфит крутит шашни с молоденькими девчонками, ты отмалчиваешься. Ну как можно?Неужели он не понимает, «Шардоне» 40-летней выдержки - это самое лучшее вино. И даже трехдневный борщец с кислинкой, даже когда он слегка не того - это гораздо вкуснее, чем свежатинка. Просто надо добавить сметанки и зелени и будет самое то… Вика, не молчи, пожалуйста, ответь, нам всем интересно, что задумал Смерфит? Вообще, мне кажется, тебе есть, что о нем сказать, ведь ты так ни разу и не прокомментировала ситуацию с вашим разрывом…»По мнению Солнцева, Виктория тяжело перенесла расставание со Смерфитом, поэтому старается особо не комментировать их расставание.