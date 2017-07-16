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Евгений Кобылянский обрушился с критикой на Ольгу Бузову

Сегодня, 16:02
С каждым днем Ольга Бузова становится все популярнее, она выпускает новые песни и клипы на них.

Евгений Кобылянский обрушился с критикой на Ольгу Бузову
Это очень не нравится профессиональным музыкантам, которые считают, что у Бузовой нет голоса и музыкального таланта.

Недавно об Ольге критично высказался композитор Евгений Кобылянский.

Евгений Кобылянский обрушился с критикой на Ольгу Бузову


«Люди, которые заправляют музыкальными эфирами не понимают, что Бузова и ей подобные занимают чье-то место в эфире. Место талантливого человека. Она никто, у нее нет интеллекта. Она не образованна, не имеет музыкального или актерского дара», - считает композитор.

Ольга пока никак не отреагировала на эту жесткую критику. Конечно мне тоже кажется, что Бузова особым талантом к пению не обладает, а ее песни пользуются популярностью только из-за того, что она довольно известная телеведущая и экс-участница телепроекта "Дом-2".

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Ключевые слова: Ольга Бузова, Евгений Кобылянский

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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