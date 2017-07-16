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Григорий Лепс старается убедить жену родить пятого ребенка

Сегодня, 16:12
Сегодня, 16 июля, юбилей у популярного певца и продюсера Григория Лепса.

Григорий Лепс старается убедить жену родить пятого ребенка
Ему исполнилось 55 лет. В честь этого события в гости к Григорию приехал телеведущий Юрий Николаев с новой передачей "Честное слово".

Григорий вел довольно откровенную беседу и признался, что мечтает еще об одном ребенке.

Григорий Лепс старается убедить жену родить пятого ребенка


«Я люблю свою семью, жену, детей, люблю сестру и ее детей. Работаю я и рву себя на части только для того, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. У каждого своя планка. У меня она достаточно высока, потому что детей немало и будут еще. Я сейчас, кстати, веду переговоры с женой по поводу продолжения детского праздника. Если зайдем в тупик, буду звать друзей на помощь», - сообщил Лепс Николаеву.

Григорий Лепс старается убедить жену родить пятого ребенка


Отметим, что Григорий является отцом четверых детей: старшая дочь от предыдущего брака, а троих детей родила нынешняя супруга Анна.

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Ключевые слова: Григорий Лепс

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Честное слово»

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