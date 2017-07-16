Григорий Лепс старается убедить жену родить пятого ребенка

Ему исполнилось 55 лет. В честь этого события в гости к Григорию приехал телеведущий Юрий Николаев с новой передачей "Честное слово".Григорий вел довольно откровенную беседу и признался, что мечтает еще об одном ребенке.«Я люблю свою семью, жену, детей, люблю сестру и ее детей. Работаю я и рву себя на части только для того, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. У каждого своя планка. У меня она достаточно высока, потому что детей немало и будут еще. Я сейчас, кстати, веду переговоры с женой по поводу продолжения детского праздника. Если зайдем в тупик, буду звать друзей на помощь», - сообщил Лепс Николаеву.Отметим, что Григорий является отцом четверых детей: старшая дочь от предыдущего брака, а троих детей родила нынешняя супруга Анна.