Анжелика Варум обратилась к Леониду Агутину

Супруги вместе уже на протяжении двадцати лет и преодолели много жизненных испытаний.Сегодня, 16 июля, Леонид Агутин отмечает день рождения, и Анжелика Варум трогательно поздравила своего супруга в микроблоге.«Все слова уже вроде бы сказаны И на публике, и в одиночку. Мы способны привычными фразами Забираться под оболочку. Как лет двадцать назад, по Пелевину, Просто молча сплетаться хвостами. Понимать, все не вечно, все временно, И от чувства смущаться местами. Мы родные от пят и до темени. На двоих нам без малого сто лет. Хорошо б еще столько же времени, Если ТОТ, кто над нами, позволит. С Днем рождения, МОЙ!» - отметила Варум.Поздравляем Леонида Агутина с днем рождения!