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Анжелика Варум обратилась к Леониду Агутину

Вчера, 23:46
Звездная пара Анжелики Варум и Леонида Агутина в нашем шоу-бизнесе считается образцовой семьей.

Анжелика Варум обратилась к Леониду Агутину
Супруги вместе уже на протяжении двадцати лет и преодолели много жизненных испытаний.

Сегодня, 16 июля, Леонид Агутин отмечает день рождения, и Анжелика Варум трогательно поздравила своего супруга в микроблоге.

Анжелика Варум обратилась к Леониду Агутину


«Все слова уже вроде бы сказаны И на публике, и в одиночку. Мы способны привычными фразами Забираться под оболочку. Как лет двадцать назад, по Пелевину, Просто молча сплетаться хвостами. Понимать, все не вечно, все временно, И от чувства смущаться местами. Мы родные от пят и до темени. На двоих нам без малого сто лет. Хорошо б еще столько же времени, Если ТОТ, кто над нами, позволит. С Днем рождения, МОЙ!» - отметила Варум.

Поздравляем Леонида Агутина с днем рождения!

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Ключевые слова: Анжелика Варум, Леонид Агутин

Количество просмотров: 286
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Анжелика Варум обратилась к Леониду Агутину Звездная пара Анжелики Варум и Леонида Агутина в нашем шоу-бизнесе считается образцовой семьей.
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