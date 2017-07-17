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Ляйсан Утяшеву и Павла Волю развернули на входе на музыкальный фестиваль в Лиссабоне

Сегодня, 11:12
Звездная семья, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, решили отдохнуть под жарким солнцем и убежали от прохладного лета в Москве.

Ляйсан Утяшеву и Павла Волю развернули на входе на музыкальный фестиваль в Лиссабоне
Они выбрали для отдыха Португалию, решив устроить там романтическое путешествие. Супруги приобрели билеты на музыкальный фестиваль NOS Alive в Лиссабоне за два месяца до мероприятия на одном из сайтов. Но как выяснилось, билеты оказались поддельные.

Ляйсан Утяшеву и Павла Волю развернули на входе на музыкальный фестиваль в Лиссабоне


«Мы в Лиссабоне! И вот такие вот радостные и счастливые мы вчера подошли ко входу крутейшего фестиваля NOS Alive. Хотели попасть на Depeche Mode и Imagine Dragons и на всех-всех, кто там выступал. Но прямо у входа нам сказали, что мы купили фейковые билеты в интернете, хотя всё выглядело так, как будто мы покупаем билеты у самого Дэйва Гаана из Depeche Mode! Все было очень серьёзно и покупалось аж за 2 месяца. Короче, Никогда не пользуйтесь сайтом Seatwave by @TicketMaster, иначе будете, как мы, развёрнуты. Но нас так просто не возьмёшь! Мы же в прекрасном Лиссабоне. Наслаждаемся океанскими видами и стариной этого крутейшего города. Поделимся с вами впечатлениями от столицы Португалии», — рассказала звездная чета поклонникам.

Ляйсан Утяшеву и Павла Волю развернули на входе на музыкальный фестиваль в Лиссабоне


В итоге супруги решили насладиться красотами Лиссабона и отправились погулять по городу.

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Ключевые слова: Павел Воля, Ляйсан Утяшева

Количество просмотров: 5 681
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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