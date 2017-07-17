Виктория Боня удивляется зависти русских женщин

Боня часто публикует новые фотографии из личной жизни, но не все снимки положительно оцениваются ее подписчиками. На звезду довольно часто льется критика, многие отрицательно высказываются о ее внешности.«Заметила, что иностранцы всегда пишут комментарии со знаком плюс, наши же соотечественницы в основном только «фукают». Зависть, напишите вы, но мне кажется, что за этим стоит что-то большее. При этом, «следят» за моей жизнью абсолютно все, от жен олигархов и прочих знатных дам…Меня попрекают во всем, даже в прыще на лбу, в других же этого просто не замечают… Почему же в нашей стране уже стало принято обливать грязью соотечественников и расхваливать всех, кроме своих? И чем же я так костью в горле стою?», - удивляется Боня.Фанаты решили успокоить Викторию и сказали, что просто многие молодые девушки завидуют прекрасным внешним данным звезды.