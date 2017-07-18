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Валерий Меладзе высказался о скандале со свадьбой дочери краснодарского судьи

Сегодня, 11:00
На днях разгорелся скандал, когда стало известно о громкой свадьбе дочери председателя административной коллегии Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Валерий Меладзе высказался о скандале со свадьбой дочери краснодарского судьи
После того как адвокат Сергей Жорин разместил в Интернете пост о размахе торжества, все узнали в какую сумму обошлась свадьба. По сведениям, на нее потратили около двух миллионов долларов.

«Это не просто пир во время чумы. Это плевок вам в лицо! Нет. Всем нам! Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто судья, а член президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц, по 8 часов каждый день», - поведал Жорин.

Валерий Меладзе высказался о скандале со свадьбой дочери краснодарского судьи


В итоге в защиту молодоженов выступил известный певец Валерий Меладзе, который пел на свадьбе.

«Лично я работал бесплатно, потому что муж (судьи) – мой родственник, двоюродный брат. Их дочка – наполовину грузинка. Мы много раз встречались, у меня фотографии есть… Не знаю, как насчет других артистов, а Иосиф Давыдович присутствовал как гость, был недолго, но сказал тост и это было на самом деле торжественно и красиво», - ответил Меладзе журналистам.

Позже отец невесты решил прояснить ситуацию в громком скандале и рассказал, что потрачено было значительно меньше, чем заявляют.

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Ключевые слова: Валерий Меладзе

Количество просмотров: 10 660
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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