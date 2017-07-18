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Дмитрий Шепелев будет помогать людям разобраться во лжи

Сегодня, 13:25
На днях стало известно о том, что известный телеведущий Дмитрий Шепелев возвращается в эфир с новым шоу "На самом деле" на Первом канале.

Дмитрий Шепелев будет помогать людям разобраться во лжи
По сообщению пресс-службы, Дмитрий будет помогать близким людям, когда-то поссорившимся, разобраться в ситуации. Шепелев говорит, что очень важно выслушать обе стороны, так как в любом споре есть две правды.

Дмитрий Шепелев будет помогать людям разобраться во лжи


«Ложь может сломать жизнь человека, уничтожить его карьеру, семью, его будущее. На протяжении долгого времени меня этой ложью покрывали, я знаю, как тяжело с этим жить. В этой программе я хочу помочь другим людям услышать друг друга, узнать правду и выяснить, что происходит с ними на самом деле. Я всегда хотел вести ток-шоу на Первом канале. Наконец пришло время, чтобы это состоялось. Я возвращаюсь домой», – делится своим опытом телеведущий.

Стоит отметить, что Дмитрий уже долгое время не вел никаких ток-шоу, но теперь поклонники могут насладиться профессионализмом ведущего.

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Ключевые слова: Дмитрий Шепелев

Количество просмотров: 1 001
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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