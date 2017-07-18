Дмитрий Шепелев будет помогать людям разобраться во лжи

По сообщению пресс-службы, Дмитрий будет помогать близким людям, когда-то поссорившимся, разобраться в ситуации. Шепелев говорит, что очень важно выслушать обе стороны, так как в любом споре есть две правды.«Ложь может сломать жизнь человека, уничтожить его карьеру, семью, его будущее. На протяжении долгого времени меня этой ложью покрывали, я знаю, как тяжело с этим жить. В этой программе я хочу помочь другим людям услышать друг друга, узнать правду и выяснить, что происходит с ними на самом деле. Я всегда хотел вести ток-шоу на Первом канале. Наконец пришло время, чтобы это состоялось. Я возвращаюсь домой», – делится своим опытом телеведущий.Стоит отметить, что Дмитрий уже долгое время не вел никаких ток-шоу, но теперь поклонники могут насладиться профессионализмом ведущего.