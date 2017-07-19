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Поклонники умилились семейным снимком Милы Кунис и Эштона Кутчера

Сегодня, 12:27
Звездная пара Эштон Кутчер и Мила Кунис стараются не распространяться о своей личной жизни.

Поклонники умилились семейным снимком Милы Кунис и Эштона Кутчера
Сейчас в моде участвовать в фотосессиях, представив таким образом своих детей, но актеры отказались от этого предложения. Да и во время выходов в свет молодые люди стараются скрыть своих детей от папарацци.

Поклонники умилились семейным снимком Милы Кунис и Эштона Кутчера


Но на днях Милу и Эштона удалось запечатлеть вместе с детьми на соревнованиях Чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

Поклонники умилились семейным снимком Милы Кунис и Эштона Кутчера


Фотография семьи произвела фурор в сети, поклонники начали обсуждать, на кого похожи дети звездной пары.

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Ключевые слова: Мила Кунис, Эштон Кутчер

Количество просмотров: 4 004
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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