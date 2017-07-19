Поклонники умилились семейным снимком Милы Кунис и Эштона Кутчера

Сейчас в моде участвовать в фотосессиях, представив таким образом своих детей, но актеры отказались от этого предложения. Да и во время выходов в свет молодые люди стараются скрыть своих детей от папарацци.Но на днях Милу и Эштона удалось запечатлеть вместе с детьми на соревнованиях Чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.Фотография семьи произвела фурор в сети, поклонники начали обсуждать, на кого похожи дети звездной пары.