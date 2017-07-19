Анджелина Джоли и Брэд Питт видятся в тайной квартире

Ранее инсайдеры уверяли в том, что экс-супруги часто созваниваются, а теперь стало известно о тайных встречах пары в квартире, находящейся неподалеку от домов звезд. Стоит отметить, что пара проживает недалеко друг от друга, всего в трех километрах.В этой квартире устраиваются встречи Брэда с шестью детьми и самой Анджелиной.По слухам Джоли даже перестала ограничивать Питта в общении с детьми и привозит их к нему без охраны.Кто знает, может скоро такими темпами актеры решат снова воссоединиться.