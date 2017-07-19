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Анджелина Джоли и Брэд Питт видятся в тайной квартире

Сегодня, 12:38
Судя по всему все таки взаимоотношения бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта потихоньку налаживаются.

Анджелина Джоли и Брэд Питт видятся в тайной квартире
Ранее инсайдеры уверяли в том, что экс-супруги часто созваниваются, а теперь стало известно о тайных встречах пары в квартире, находящейся неподалеку от домов звезд. Стоит отметить, что пара проживает недалеко друг от друга, всего в трех километрах.

В этой квартире устраиваются встречи Брэда с шестью детьми и самой Анджелиной.

Анджелина Джоли и Брэд Питт видятся в тайной квартире


По слухам Джоли даже перестала ограничивать Питта в общении с детьми и привозит их к нему без охраны.

Кто знает, может скоро такими темпами актеры решат снова воссоединиться.

← Поклонники умилились семейным снимко... В Сети размещены первые снимки дочери ... →

Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт

Количество просмотров: 4 576
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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