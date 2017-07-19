Однако при более внимательном рассмотрении снимков звезды можно сделать вывод, что в пакете находится специальный медицинский прибор для мониторинга сердечной деятельности - холтер - под футболкой на груди Ди Каприо виднеются очертания одной из частей аппарата.
Леонардо Ди Каприо прогулялся по городу с мусорным пакетом на поясе
Сегодня, 18:31
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо удивил сеть необычным аксессуаром.
Всемирную сеть заполнили всевозможные предположения на тему того, что же лежит в таинственном фиолетовом пакетике, привязанном к поясу знаменитого Леонардо Ди Каприо. Изначально мировые издания выдвинули версию, что в целлофан актер просто сложил мусор за неимением поблизости урны.
Однако при более внимательном рассмотрении снимков звезды можно сделать вывод, что в пакете находится специальный медицинский прибор для мониторинга сердечной деятельности - холтер - под футболкой на груди Ди Каприо виднеются очертания одной из частей аппарата.
Однако при более внимательном рассмотрении снимков звезды можно сделать вывод, что в пакете находится специальный медицинский прибор для мониторинга сердечной деятельности - холтер - под футболкой на груди Ди Каприо виднеются очертания одной из частей аппарата.
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Ключевые слова: Леонардо Ди Каприо
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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