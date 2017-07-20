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Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые побеседовали с журналистами о своих отношениях

Сегодня, 11:39
Об отношениях знаменитого режиссера Федора Бондарчука и молодой актрисы Паулины Андреевой общественность узнала больше года назад.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые побеседовали с журналистами о своих отношениях
Но вот только некоторое время назад пара решила побеседовать с журналистами и рассказать о своих отношениях.

Бондарчук ответил, что их первый выход в свет вместе был заранее запланирован, даже больше с целью того, чтобы развеять слухи вокруг их пары.

«У Поли есть родители, она из достаточно консервативной семьи, у меня уважительные и нежные отношения с моими близкими. Есть, в конце концов, зрители, которые понимают — или не понимают, — что происходит. Нам не хотелось жить в сплетнях, домыслах и пересудах, поэтому мы решили достойно показать, что мы — пара. Мы не просчитывали, в чем будем одеты, будем или не будем держаться за руки, как будем смотреть друг на друга, нам был важен сам факт первого совместного выхода», — ответил Федор.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые побеседовали с журналистами о своих отношениях


Но по словам Паулины, после того выхода на Кинотавре за ней начали пристально следить папарацци.

«Ровно с того момента, когда мы с Федором вышли на красную дорожку «Кинотавра», я начала многое о себе узнавать. Стали появляться интервью незнакомых мне одноклассниц, соседей по квартире, дальнего родственника сестры подруги моей мамы. Я моментально оказалась бесталанной актрисой, выяснилось, что у меня масса физических недостатков: всех резко взбудоражила форма моих ушей, например», — рассказала Андреева.

Но Паулину такая известность не очень устраивает, ей больше по душе, когда поклонники начинают интересоваться ей после просмотра фильма или спектакля с ее участием.

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Ключевые слова: Федор Бондарчук, Паулина Андреева

Количество просмотров: 3 770
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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