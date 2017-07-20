Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые побеседовали с журналистами о своих отношениях

Но вот только некоторое время назад пара решила побеседовать с журналистами и рассказать о своих отношениях.Бондарчук ответил, что их первый выход в свет вместе был заранее запланирован, даже больше с целью того, чтобы развеять слухи вокруг их пары.«У Поли есть родители, она из достаточно консервативной семьи, у меня уважительные и нежные отношения с моими близкими. Есть, в конце концов, зрители, которые понимают — или не понимают, — что происходит. Нам не хотелось жить в сплетнях, домыслах и пересудах, поэтому мы решили достойно показать, что мы — пара. Мы не просчитывали, в чем будем одеты, будем или не будем держаться за руки, как будем смотреть друг на друга, нам был важен сам факт первого совместного выхода», — ответил Федор.Но по словам Паулины, после того выхода на Кинотавре за ней начали пристально следить папарацци.«Ровно с того момента, когда мы с Федором вышли на красную дорожку «Кинотавра», я начала многое о себе узнавать. Стали появляться интервью незнакомых мне одноклассниц, соседей по квартире, дальнего родственника сестры подруги моей мамы. Я моментально оказалась бесталанной актрисой, выяснилось, что у меня масса физических недостатков: всех резко взбудоражила форма моих ушей, например», — рассказала Андреева.Но Паулину такая известность не очень устраивает, ей больше по душе, когда поклонники начинают интересоваться ей после просмотра фильма или спектакля с ее участием.