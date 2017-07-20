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Кейтлин Дженнер собирается спеть со Стивеном Тайлером

Сегодня, 12:09
Несколько дней назад 67-летняя Кейтлин Дженнер удивила всех новой информацией.

Кейтлин Дженнер собирается спеть со Стивеном Тайлером
Она разместила в своем микроблоге снимок с лидером знаменитой группы Aerocmith Стивеном Тайлером, сообщив о том, что они собираются записать дуэт.

«Стивен Тайлер и я планируем спеть вместе одну из моих любимых песен Dude Looks Like a Lady», — поделилась Кейтлин.

Поклонники посчитали, что это шутка, но позже данную информацию Дженнер подтвердила, придя на съемки шоу Джимми Киммела.

Кейтлин Дженнер собирается спеть со Стивеном Тайлером


«Когда я встретилась с ним за кулисами, я рассказала ему о своей любви к его песне. Я призналась, что, когда у меня были тяжелые времена, а их у меня было много, я слушала Dude Looks Like a Lady — ведь этот сингл идеальный саунд-трек моей жизни. Стивен пришел в восторг и обняла меня. А после сказал, что мы должны держаться вместе», — ответила Кейтлин.

Посмотрим, что же из этого получится.

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Ключевые слова: Кейтлин Дженнер, Стивен Тайлер

Количество просмотров: 1 157
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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