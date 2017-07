Кейтлин Дженнер собирается спеть со Стивеном Тайлером

Она разместила в своем микроблоге снимок с лидером знаменитой группы Aerocmith Стивеном Тайлером, сообщив о том, что они собираются записать дуэт.«Стивен Тайлер и я планируем спеть вместе одну из моих любимых песен Dude Looks Like a Lady», — поделилась Кейтлин.Поклонники посчитали, что это шутка, но позже данную информацию Дженнер подтвердила, придя на съемки шоу Джимми Киммела.«Когда я встретилась с ним за кулисами, я рассказала ему о своей любви к его песне. Я призналась, что, когда у меня были тяжелые времена, а их у меня было много, я слушала Dude Looks Like a Lady — ведь этот сингл идеальный саунд-трек моей жизни. Стивен пришел в восторг и обняла меня. А после сказал, что мы должны держаться вместе», — ответила Кейтлин.Посмотрим, что же из этого получится.