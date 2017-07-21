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Экс-муж Ларисы Долиной получил инвалидность

Сегодня, 12:42
С первым мужем, джазовым музыкантом Анатолием Миончинским, популярная певица Лариса Долина состояла в браке на протяжении 10 лет.

Экс-муж Ларисы Долиной получил инвалидность
После развода певица не позволила экс-супругу общаться с общей дочерью Ангелиной и внучкой Александрой. Миончинский очень переживает из-за этого, а еще оказалось, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

Экс-муж Ларисы Долиной получил инвалидность


«Мне дали инвалидность, – делится Анатолий с журналистами. – В 2008 году впервые заболели икры ног, срочно потребовалась операция. Болезнь отступила, но сейчас вернулась с новой силой: ноют ступни. Мне очень тяжело ходить, целыми днями приходится сидеть дома. Вынужден был отказаться от работы и автомобиля!

Экс-муж Ларисы Долиной получил инвалидность


Очередную операцию делать боюсь: не дай бог еще ампутируют ногу. Теперь жду, когда умру. Я никому не нужен, друзья совсем не навещают, а дочь звонит только два раза в год. Очень хочу увидеть внучку, но мне не дают с ней встретиться уже целых пять лет. А я ею так горжусь!»

Стоит отметить, что Долина была замужем за Миончинским в начале 80-х годов. А после развода оборвала с ним любые связи.

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Ключевые слова: Лариса Долина

Количество просмотров: 1 716
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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