Экс-муж Ларисы Долиной получил инвалидность

После развода певица не позволила экс-супругу общаться с общей дочерью Ангелиной и внучкой Александрой. Миончинский очень переживает из-за этого, а еще оказалось, что у него серьезные проблемы со здоровьем.«Мне дали инвалидность, – делится Анатолий с журналистами. – В 2008 году впервые заболели икры ног, срочно потребовалась операция. Болезнь отступила, но сейчас вернулась с новой силой: ноют ступни. Мне очень тяжело ходить, целыми днями приходится сидеть дома. Вынужден был отказаться от работы и автомобиля!Очередную операцию делать боюсь: не дай бог еще ампутируют ногу. Теперь жду, когда умру. Я никому не нужен, друзья совсем не навещают, а дочь звонит только два раза в год. Очень хочу увидеть внучку, но мне не дают с ней встретиться уже целых пять лет. А я ею так горжусь!»Стоит отметить, что Долина была замужем за Миончинским в начале 80-х годов. А после развода оборвала с ним любые связи.