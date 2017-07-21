Экс-муж Ларисы Долиной получил инвалидность

«Мне дали инвалидность, – делится Анатолий с журналистами. – В 2008 году впервые заболели икры ног, срочно потребовалась операция. Болезнь отступила, но сейчас вернулась с новой силой: ноют ступни. Мне очень тяжело ходить, целыми днями приходится сидеть дома. Вынужден был отказаться от работы и автомобиля!
Очередную операцию делать боюсь: не дай бог еще ампутируют ногу. Теперь жду, когда умру. Я никому не нужен, друзья совсем не навещают, а дочь звонит только два раза в год. Очень хочу увидеть внучку, но мне не дают с ней встретиться уже целых пять лет. А я ею так горжусь!»
Стоит отметить, что Долина была замужем за Миончинским в начале 80-х годов. А после развода оборвала с ним любые связи.