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Станислав Садальский не принял приглашение участвовать в шоу Дмитрия Шепелева

Сегодня, 13:00
Знаменитый актер Станислав Садальский часто приходит на различные ток-шоу в качестве приглашенного гостя.

Станислав Садальский не принял приглашение участвовать в шоу Дмитрия Шепелева
Садальский известен своим умением высказывать все, что он думает касательно какой-либо ситуации или человека. Как оказалось, Станислав был приглашен участвовать в новом телешоу Дмитрия Шепелева "На самом деле", но актер решил отказаться.

Станислав Садальский не принял приглашение участвовать в шоу Дмитрия Шепелева


«Пригласили на Первый канал в новое шоу к Шепелеву – на детектор лжи. (…) Оппонентами предлагали на выбор всех скандальных погремушек – от Максаковой до мужа Тамары Миансаровой Марка. Отказался, неинтересно. Во-первых, я априори в выигрыше – врать не умею, говорю, что знаю, а знаю много. Во-вторых, эти персонажи – уже обмытые камни, мне просто скучно. С возмущенным Марком вообще нет желания разговаривать…» – ответил Садальский.

Станислав Садальский не принял приглашение участвовать в шоу Дмитрия Шепелева


По мнению Станислава, детектор лжи, который будет использован в передаче, можно легко обмануть, так что он не видит смысла приходить на программу.

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Ключевые слова: Станислав Садальский, Дмитрий Шепелев

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр промо-ролика

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