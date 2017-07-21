Станислав Садальский не принял приглашение участвовать в шоу Дмитрия Шепелева

Садальский известен своим умением высказывать все, что он думает касательно какой-либо ситуации или человека. Как оказалось, Станислав был приглашен участвовать в новом телешоу Дмитрия Шепелева "На самом деле", но актер решил отказаться.«Пригласили на Первый канал в новое шоу к Шепелеву – на детектор лжи. (…) Оппонентами предлагали на выбор всех скандальных погремушек – от Максаковой до мужа Тамары Миансаровой Марка. Отказался, неинтересно. Во-первых, я априори в выигрыше – врать не умею, говорю, что знаю, а знаю много. Во-вторых, эти персонажи – уже обмытые камни, мне просто скучно. С возмущенным Марком вообще нет желания разговаривать…» – ответил Садальский.По мнению Станислава, детектор лжи, который будет использован в передаче, можно легко обмануть, так что он не видит смысла приходить на программу.