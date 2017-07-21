Дана Борисова сообщила о финансовых трудностях

Дана часто выходит в Сеть и общается со своими поклонниками. Многие упрекают ее в том, что она пытается заработать на своей проблеме, но Дана сообщила, что у нее сейчас финансовые трудности.«Вы обвиняете меня, что я деньги зарабатываю. Особо я ничего не зарабатываю. Кредит у меня в августе. 10 августа я должна покрыть очередной платеж. До августа у меня были внесены деньги… Мне нечем погасить в августе, но я надеюсь, что мне помогут мои друзья», – рассказала телеведущая.Дана несколько лет назад приобрела квартиру в кредит и ежемесячно должна вносить необходимую сумму. Тогда у нее не было проблем с работой, поэтому не возникало трудностей с выплатой долга, но теперь ситуация изменилась.