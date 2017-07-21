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Дана Борисова сообщила о финансовых трудностях

Сегодня, 13:57
На данный момент телеведущая Дана Борисова проходит лечение от зависимости в реабилитационной клинике в Таиланде.

Дана Борисова сообщила о финансовых трудностях
Дана часто выходит в Сеть и общается со своими поклонниками. Многие упрекают ее в том, что она пытается заработать на своей проблеме, но Дана сообщила, что у нее сейчас финансовые трудности.

«Вы обвиняете меня, что я деньги зарабатываю. Особо я ничего не зарабатываю. Кредит у меня в августе. 10 августа я должна покрыть очередной платеж. До августа у меня были внесены деньги… Мне нечем погасить в августе, но я надеюсь, что мне помогут мои друзья», – рассказала телеведущая.

Дана Борисова сообщила о финансовых трудностях


Дана несколько лет назад приобрела квартиру в кредит и ежемесячно должна вносить необходимую сумму. Тогда у нее не было проблем с работой, поэтому не возникало трудностей с выплатой долга, но теперь ситуация изменилась.

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 104
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Дана Борисова сообщила о финансовых трудностях На данный момент телеведущая Дана Борисова проходит лечение от зависимости в реабилитационной клинике в Таиланде.
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