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Анна Седокова поддержала Ольгу Бузову

Сегодня, 15:19
Некоторое время назад возник конфликт между двумя звездами отечественного шоу-бизнеса, Светланой Лободой и Ольгой Бузовой.

Анна Седокова поддержала Ольгу Бузову
Лобода негативно высказалась о фанатах Бузовой, на что та отреагировала ответным постом.

За Бузову решилась заступиться другая известная певица Анна Седокова.

Анна Седокова поддержала Ольгу Бузову


«В декабре я была беременна, но еще никто не знает. Ты худющая как тростинка. Я четко помню, как ты дрожала, когда мы фотографировались. Ты сказала, что почти не спишь третьи сутки. Позавчера мы летели в самолете, и ты была уже немного другой, но все так же никогда не спящая с расписанным гастрольным графиком на год вперед . Смелая и сильная. Мы не знакомы с тобой близко. У меня даже нет твоего телефона. Но я не понимаю как ты справляешься с этой ненавистью вокруг. Я прочла комменты всего лишь в нескольких постах, и мне стало не по себе. Каждый второй считает нужным обсудить, раскритиковать. Но и каждый первый защищает. Вот видишь, и я туда же», - написала Седокова в своем микроблоге.

Анна Седокова поддержала Ольгу Бузову


Неожиданная популярность Ольги Бузовой в музыкальной сфере не понравилась многим популярным певцам, из-за чего на Ольгу периодически льется критика.

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Ключевые слова: Анна Седокова, Ольга Бузова, Светлана Лобода

Количество просмотров: 4 355
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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