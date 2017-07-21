Анна Седокова поддержала Ольгу Бузову

Лобода негативно высказалась о фанатах Бузовой, на что та отреагировала ответным постом.За Бузову решилась заступиться другая известная певица Анна Седокова.«В декабре я была беременна, но еще никто не знает. Ты худющая как тростинка. Я четко помню, как ты дрожала, когда мы фотографировались. Ты сказала, что почти не спишь третьи сутки. Позавчера мы летели в самолете, и ты была уже немного другой, но все так же никогда не спящая с расписанным гастрольным графиком на год вперед . Смелая и сильная. Мы не знакомы с тобой близко. У меня даже нет твоего телефона. Но я не понимаю как ты справляешься с этой ненавистью вокруг. Я прочла комменты всего лишь в нескольких постах, и мне стало не по себе. Каждый второй считает нужным обсудить, раскритиковать. Но и каждый первый защищает. Вот видишь, и я туда же», - написала Седокова в своем микроблоге.Неожиданная популярность Ольги Бузовой в музыкальной сфере не понравилась многим популярным певцам, из-за чего на Ольгу периодически льется критика.