Наталья Краснова рассказала, почему решила высмеять Ольгу Бузову

Уже несколько песен начинающей певицы стали хитами, но многим не нравится такая популярность Бузовой.Некоторое время назад в Интернете был размещен ролик Натальи Красновой, резидента шоу Comedy Women. В своем клипе на песню "Бузова, не пой", Наталья с критикой обрушилась на Ольгу.«Идея снять клип «Бузова, не пой» появилась у моего друга Кирилла Овчинникова, – объяснила Краснова журналистам. – Когда он первый раз показал текст, я сразу сказала, что за такое не возьмусь…Слова – жесткач! Мы переписывали их несколько раз, чтобы посыл получился не унижающим, а стебным. Да и вообще, эта песня – камень не столько в огород Бузовой, сколько – всего шоу-бизнеса. Просто на данный момент Ольга самый яркий его представитель. Ее песни крутятся в голове, они грамотно спродюсированы».Кто же будет следующим, кто пройдет по сольной карьере Ольги Бузовой?