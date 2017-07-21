Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Наталья Краснова рассказала, почему решила высмеять Ольгу Бузову

Сегодня, 15:40
После громкого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова начала музыкальную карьеру.

Наталья Краснова рассказала, почему решила высмеять Ольгу Бузову
Уже несколько песен начинающей певицы стали хитами, но многим не нравится такая популярность Бузовой.

Некоторое время назад в Интернете был размещен ролик Натальи Красновой, резидента шоу Comedy Women. В своем клипе на песню "Бузова, не пой", Наталья с критикой обрушилась на Ольгу.

Наталья Краснова рассказала, почему решила высмеять Ольгу Бузову


«Идея снять клип «Бузова, не пой» появилась у моего друга Кирилла Овчинникова, – объяснила Краснова журналистам. – Когда он первый раз показал текст, я сразу сказала, что за такое не возьмусь…

Наталья Краснова рассказала, почему решила высмеять Ольгу Бузову


Слова – жесткач! Мы переписывали их несколько раз, чтобы посыл получился не унижающим, а стебным. Да и вообще, эта песня – камень не столько в огород Бузовой, сколько – всего шоу-бизнеса. Просто на данный момент Ольга самый яркий его представитель. Ее песни крутятся в голове, они грамотно спродюсированы».

Кто же будет следующим, кто пройдет по сольной карьере Ольги Бузовой?

← Марат Башаров старается воспитать из ... Вера Брежнева разместила милые домашн... →

Ключевые слова: Ольга Бузова, Наталья Краснова

Количество просмотров: 5 005
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из клипа, StarHit

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Анна Седокова поддержала Ольгу Бузову
Евгений Кобылянский обрушился с критикой на Ольгу Бузову
Резидент «Comedy Баттл» публично оскорбила Ольгу Бузову
Юлия Барановская довела Ольгу Бузову до слёз
Самое популярное за неделю
Комментарии



Глюкоза поделилась своими секретами красоты Наталья Чистякова-Ионова, которую поклонники знают под псевдонимом Глюкоза, часто общается со своими подписчиками.
Вера Брежнева разместила милые домашние фото На днях известная певица Вера Брежнева порадовала своих фанатов.
Наталья Краснова рассказала, почему решила высмеять Ольгу Бузову После громкого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова начала музыкальную карьеру.
Марат Башаров старается воспитать из сына достойного мужчину В июле 2016 года у актера Марата Башарова родился сын Марсель. Но мужчина не любит делиться подробностями касательно своего наследника.
Солисты группы "Город 312" предстали перед алтарем Несколько дней назад солисты популярной группы "Город 312" Дмитрий и Мария Притулы прошли обряд венчания.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.