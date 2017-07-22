Николай Басков бесплатно отработает концерт после скандала с "золотой судьей"

Николай Басков, который также пел на свадьбе, решил ответить завистникам. Он заявил, что не против выступить на мероприятии благотворительного фонда "Сохраняя жизнь" Оренбурга бесплатно.«Прочитала в Интернете, что Басков и Меладзе выступают бесплатно на мероприятиях. Иногда, например на свадьбе обычного судьи из Краснодарского края. Подумала, ну чем мы хуже, мы ж еще и добрые дела делаем, детям помогаем. Отправила им приглашения выступить у нас на мероприятии фонда «Сохраняя жизнь» бесплатно. Вот, жду ответа теперь. Присоединяйтесь, друзья. Может у кого тоже мероприятие какое или свадьба - приглашайте звезд к себе», - попросила председатель организации Анна Межова в социальной сети.«Уважаемая Анна Межова я с огромным удовольствием выступлю для вашего фонда «Сохраняя жизнь» . И хочу вас поставить в известность, что уже дал более 200 благотворительных концертов за что и награжден Золотой медалью «За миротворческую и благотворительную деятельность» — награда Международного общественного фонда «Российский фонд мира», - написал ответил Басков.Интересно, долго ли придется Николаю работать бесплатно, чтобы все забыли громкий случай со свадьбой.