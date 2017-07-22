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Николай Басков бесплатно отработает концерт после скандала с "золотой судьей"

Сегодня, 12:42
Недавно в Сети разгорелся скандал из-за свадьбы дочери краснодарского судьи, на которой выступили многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Николай Басков бесплатно отработает концерт после скандала с "золотой судьей"
Николай Басков, который также пел на свадьбе, решил ответить завистникам. Он заявил, что не против выступить на мероприятии благотворительного фонда "Сохраняя жизнь" Оренбурга бесплатно.

«Прочитала в Интернете, что Басков и Меладзе выступают бесплатно на мероприятиях. Иногда, например на свадьбе обычного судьи из Краснодарского края. Подумала, ну чем мы хуже, мы ж еще и добрые дела делаем, детям помогаем. Отправила им приглашения выступить у нас на мероприятии фонда «Сохраняя жизнь» бесплатно. Вот, жду ответа теперь. Присоединяйтесь, друзья. Может у кого тоже мероприятие какое или свадьба - приглашайте звезд к себе», - попросила председатель организации Анна Межова в социальной сети.

Николай Басков бесплатно отработает концерт после скандала с "золотой судьей"


«Уважаемая Анна Межова я с огромным удовольствием выступлю для вашего фонда «Сохраняя жизнь» . И хочу вас поставить в известность, что уже дал более 200 благотворительных концертов за что и награжден Золотой медалью «За миротворческую и благотворительную деятельность» — награда Международного общественного фонда «Российский фонд мира», - написал ответил Басков.

Интересно, долго ли придется Николаю работать бесплатно, чтобы все забыли громкий случай со свадьбой.

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Ключевые слова: Николай Басков

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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