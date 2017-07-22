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Лайма Вайкуле стала участницей криминального случая

Сегодня, 13:01
ЛНедавно знаменитая певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью журналистам, в котором рассказала о важных событиях в ее жизни, которые оказали на нее огромное влияние.

Лайма Вайкуле стала участницей криминального случая
По признанию Лаймы, однажды она стала участницей жуткого инцидента. Это произошло во время гастролей в турецком городе Аджария.

«Случился жуткий инцидент. Мы ехали по трассе, руководитель нашего ансамбля был за рулем, четверо музыкантов - сзади, - делится исполнительница. - На повороте мы въехали в другую машину, оттуда выскочил человек, подбежал к окну нашего руководителя и начал его бить через открытое окно. А тот выйти не может. Музыканты выскочили, стали водителя оттаскивать, завязалась драка. И вдруг выстрел.

Лайма Вайкуле стала участницей криминального случая


Я выбежала из машины и вижу, как на землю падает один из музыкантов. Оказалось, в той машине был милиционер, который выстрелил без предупреждения. Одним выстрелом он ранил двоих. В результате двое наших ребят оказались в больнице, а двое – в тюрьме, за драку».

Стоит отметить, что тогда Вайкуле было всего 16 лет, и она проходила в качестве свидетеля в этом деле.

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Ключевые слова: Лайма Вайкуле

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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