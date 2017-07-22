Наталья Краско поражена тем, что ее обвиняют в неверности мужу

Девушка возмущена тем, что в Интернете это бурно обсуждается, и многие считают, что она изменяет своему супругу. В итоге Наталья разместила в своем микроблоге пост и попросила оставить в покое ее семью.«Оставьте нас, пожалуйста, в покое. Мы люди другого, что ли, уровня. Мы занимаемся совершенно другими делами, мы не занимаемся шоу-бизнесом. Я пишу книги, играю в театре, Иван Иванович играет в театре. И что, что мне признаются в любви. Это что достояно целой статьи? Я просто в шоке. «И девушке это очень нравится». Какой же девушке не нравится, что ей признаются в любви? И что дальше? Займитесь более насущными вопросами, их намного больше», - ответила девушка.Напомним, что в сентябре супруги будут праздновать вторую годовщину свадьбы. Разница в возрасте в 60 лет не мешает паре жить мирно и быть счастливыми.