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Наталья Краско поражена тем, что ее обвиняют в неверности мужу

Сегодня, 13:56
Молодая жена знаменитого артиста Ивана Краско Наталья возмущена слухами, согласно которым она рада ухаживаниям поклонника.

Наталья Краско поражена тем, что ее обвиняют в неверности мужу
Девушка возмущена тем, что в Интернете это бурно обсуждается, и многие считают, что она изменяет своему супругу. В итоге Наталья разместила в своем микроблоге пост и попросила оставить в покое ее семью.

Наталья Краско поражена тем, что ее обвиняют в неверности мужу


«Оставьте нас, пожалуйста, в покое. Мы люди другого, что ли, уровня. Мы занимаемся совершенно другими делами, мы не занимаемся шоу-бизнесом. Я пишу книги, играю в театре, Иван Иванович играет в театре. И что, что мне признаются в любви. Это что достояно целой статьи? Я просто в шоке. «И девушке это очень нравится». Какой же девушке не нравится, что ей признаются в любви? И что дальше? Займитесь более насущными вопросами, их намного больше», - ответила девушка.

Напомним, что в сентябре супруги будут праздновать вторую годовщину свадьбы. Разница в возрасте в 60 лет не мешает паре жить мирно и быть счастливыми.

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Ключевые слова: Иван Краско, Наталья Краско

Количество просмотров: 4 368
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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