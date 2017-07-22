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Белла Хадид рассказала о работе без выходных дней

Сегодня, 14:38
Некоторое время назад модель Белла Хадид участвовала на Неделе высокой моды, проходившей во Франции.

Белла Хадид рассказала о работе без выходных дней
Белла побеседовала с журналистами и поделилась своими планами на будущее, и рассказала ради чего она так усердно работает.

Некоторые модные эксперты считают, что Белла за год делает тот объем работы, который обычно модели выполняют за десять лет.

«За последние два месяца у меня было три выходных дня. Я на ногах с утра вчерашнего дня, а сразу после показа Fendi села на самолет и прилетела сюда. За вчерашний день у меня был сорокаминутный перерыв. Я устаю.

Белла Хадид рассказала о работе без выходных дней


Я могу сидеть на заднице и ничего не делать. Но единственное, что я могу сделать, чтобы отплатить родителям — это работать так же усердно, как они. Я никогда не любила тратить деньги моих родителей, поэтому, когда мне исполнилось семнадцать, и я смогла начать собственную карьеру, единственное, чего я действительно хотела — быть финансово независимой», - рассказывает Хадид.

Целеустремленности девушки можно только позавидовать.

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Ключевые слова: Белла Хадид

Количество просмотров: 4 680
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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