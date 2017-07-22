Белла Хадид рассказала о работе без выходных дней

Белла побеседовала с журналистами и поделилась своими планами на будущее, и рассказала ради чего она так усердно работает.Некоторые модные эксперты считают, что Белла за год делает тот объем работы, который обычно модели выполняют за десять лет.«За последние два месяца у меня было три выходных дня. Я на ногах с утра вчерашнего дня, а сразу после показа Fendi села на самолет и прилетела сюда. За вчерашний день у меня был сорокаминутный перерыв. Я устаю.Я могу сидеть на заднице и ничего не делать. Но единственное, что я могу сделать, чтобы отплатить родителям — это работать так же усердно, как они. Я никогда не любила тратить деньги моих родителей, поэтому, когда мне исполнилось семнадцать, и я смогла начать собственную карьеру, единственное, чего я действительно хотела — быть финансово независимой», - рассказывает Хадид.Целеустремленности девушки можно только позавидовать.