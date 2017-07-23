Егор Крид поведал о том, как добился успеха

Большинство фанатов считают, что Егор довольно быстро стал известным. Но лишь сам молодой человек знает, какой был тяжелый путь к успеху и славе.«К счастью, мне повезло, что мой путь не был быстрым, я двигался очень постепенно. Возможно, со стороны взлет может показаться очень стремительным, но на самом деле это не так. Все идет step by step, по лестнице вверх, медленно, но верно. И меня это радует, потому что, чем быстрее ты взлетаешь, тем быстрее можешь упасть. Наверное, все зависит от самих артистов, и от команды, которая рядом. Если все будет работать без сбоев, без перерывов, то шансов скатиться вниз гораздо меньше», - делится Крид.По словам исполнителя, иногда хочется все бросить, но приходится взять себя в руки и идти дальше для достижения цели.«Ты должен жертвовать своим временем, своим здоровьем, своими силами ради чего-то большого и крутого. Ты можешь сделать историю, ты можешь сделать больше, чем просто быть артистом в нашей стране! Показать на своем примере, что все реально, и оставить некий след, как бы глобально это ни звучало. Это те мысли, которые есть у меня в голове, которые мотивируют меня не сдаваться и идти дальше», - считает Егор.Только так можно добиться чего-то, надо лишь поставить себе цель и упорно идти к его достижению.