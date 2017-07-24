Александр Шепс не может смириться с расставанием с Мэрилин Керро

В одном из сезонов популярного телепроекта "Битва экстрасенсов" кроме мистических явлений, можно было наблюдать и за отношениями участников шоу, Мэрилин Керро и Александра Шепса.
Но недавно Мэрилин призналась, что она встречается с другим магом, а с Александром они больше не вместе.
На днях в микроблоге Шепса появились строчки, которые, по мнению поклонников, адресованы Керро.
«Осыпается хрупкая роза,
Разорвав свои стебли навек.
Остаются следы от занозы
И напомнят, что ты человек.»
Фанаты искренне переживают за Александра, так как похоже он не может до сих пор смириться с расставанием с Мэрилин.
Ключевые слова: Александр Шепс
, Мэрилин Керро
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