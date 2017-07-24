Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Александр Шепс не может смириться с расставанием с Мэрилин Керро

Сегодня, 11:11
В одном из сезонов популярного телепроекта "Битва экстрасенсов" кроме мистических явлений, можно было наблюдать и за отношениями участников шоу, Мэрилин Керро и Александра Шепса.

Александр Шепс не может смириться с расставанием с Мэрилин Керро
Но недавно Мэрилин призналась, что она встречается с другим магом, а с Александром они больше не вместе.

На днях в микроблоге Шепса появились строчки, которые, по мнению поклонников, адресованы Керро.

Александр Шепс не может смириться с расставанием с Мэрилин Керро


«Осыпается хрупкая роза,
Разорвав свои стебли навек.
Остаются следы от занозы
И напомнят, что ты человек.»

Александр Шепс не может смириться с расставанием с Мэрилин Керро


Фанаты искренне переживают за Александра, так как похоже он не может до сих пор смириться с расставанием с Мэрилин.

← Kristina Si пытается не обращать внимания н... Либерж Кпадону закрутила роман с жена... →

Ключевые слова: Александр Шепс, Мэрилин Керро

Количество просмотров: 5 681
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Елена Кондулайнен поразила гостей ММКФ-2017 подражанием Мэрилин Монро
Мэрилин Керро прокоментировала роман с Александром Шепсом
Мэрилин Керро пыталась свести счеты с жизнью
Ольга Серябкина не может смириться со смертью отца
Самое популярное за неделю
Комментарии



Александр Ревва поразил сменой имиджа Вчера состоялась церемония закрытия музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле "Лайма, Рандеву, Юрмала", который проходит в Юрмале.
Мария Кожевникова не хочет комментировать недавние роды Несколько дней назад Мария Кожевникова стала мамой в третий раз.
Сын Синди Кроуфорд произвел фурор на подиуме Некоторое время назад состоялся показ бренда Balmain, на котором блеснул сын топ-модели Синди Кроуфорд Пресли Гербер.
Антон Беляев очень переживал за супругу во время родов В конце мая в семье певца Антона Беляева, участвовавшем в популярном телепроекте "Голос", родился сын.
Обнародованы редкие фотографии с принцессой Дианой из семейного альбома На днях состоится премьера документального фильма, посвященного принцессе Диане, «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие».
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.