Александр Шепс не может смириться с расставанием с Мэрилин Керро

Но недавно Мэрилин призналась, что она встречается с другим магом, а с Александром они больше не вместе.На днях в микроблоге Шепса появились строчки, которые, по мнению поклонников, адресованы Керро.«Осыпается хрупкая роза,Разорвав свои стебли навек.Остаются следы от занозыИ напомнят, что ты человек.»Фанаты искренне переживают за Александра, так как похоже он не может до сих пор смириться с расставанием с Мэрилин.