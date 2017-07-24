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Обнародованы редкие фотографии с принцессой Дианой из семейного альбома

Сегодня, 14:03
На днях состоится премьера документального фильма, посвященного принцессе Диане, «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие».

Обнародованы редкие фотографии с принцессой Дианой из семейного альбома
В честь этого события в микроблоге Кенсингтонского дворца были опубликованы фотографии, на которых запечатлена принцесса Диана. Ранее эти снимки нигде не публиковались.

Обнародованы редкие фотографии с принцессой Дианой из семейного альбома


Их предоставили сыновья принцесса, Уильям и Гарри.

Обнародованы редкие фотографии с принцессой Дианой из семейного альбома


Все помнят Диану как женщину, которая интересовалась судьбой народа, не зря ее все полюбили, и она стала примером для подражания.

Обнародованы редкие фотографии с принцессой Дианой из семейного альбома


Стоит напомнить, что трагедия с принцессой Дианой случилась 20 лет назад 31 августа. Она скончалась, попав в аварию на автомобиле в Париже.

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Ключевые слова: принцесса Диана

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Marie Claire

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