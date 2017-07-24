Обнародованы редкие фотографии с принцессой Дианой из семейного альбома

В честь этого события в микроблоге Кенсингтонского дворца были опубликованы фотографии, на которых запечатлена принцесса Диана. Ранее эти снимки нигде не публиковались.Их предоставили сыновья принцесса, Уильям и Гарри.Все помнят Диану как женщину, которая интересовалась судьбой народа, не зря ее все полюбили, и она стала примером для подражания.Стоит напомнить, что трагедия с принцессой Дианой случилась 20 лет назад 31 августа. Она скончалась, попав в аварию на автомобиле в Париже.