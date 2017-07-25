Благодаря Джастину Биберу пышногрудая модель из России стала звездой

30-летняя модель может похвастаться довольно аппетитными формами и теперь на ее микроблог подписаны около трех миллионов пользователей. Девушка не стесняется демонстрировать свои формы в очень откровенных съемках.«У меня есть что показать, зачем же я буду прятаться? – делится девушка. - Я горжусь всем, чего достигла и люблю свое тело. Мои родные поддерживали меня всегда и продолжают делать это по сей день. Я очень люблю чистую кожу, поэтому трачу много времени на изучение новинок в области косметологии. Я обожаю фрукты и овощи в сыром виде, Также люблю лазать по горам, это интересно и помогает поддерживать хорошую физическую форму».Конечно вряд ли такие формы даны модели природой, тут явно не обошлось без вмешательства хирургов.