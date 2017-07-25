Мария Кожевникова не может справиться со всеми делами одна

На днях же Мария поделилась с поклонниками тем, как же она справляемся со всем сама. Оказалось, большую помощь Кожевниковой оказывают старшие сыновья.Молодая мама опубликовала в своем микроблоге фотографии, на которых запечатлены подарки, которые она получила в честь рождения третьего ребенка.«Рождение ребенка - это самое настоящее чудо! И спасибо всем, кто с пониманием относится к сокровенным событиям в жизни каждого человека! Я прочитала все комментарии и обязательно, как только будет время, а пока мы так и не нашли помощницу, напишу о беременности, родах, сколько набрала и как буду сбрасывать», - написала Мария.Стоит отметить, что Кожевникова долгое время не хотела ничего рассказывать о родах и новорожденном малыше, и только сейчас решилась на первый комментарий.