Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Мария Кожевникова не может справиться со всеми делами одна

Сегодня, 19:03
В конце прошлой недели Мария Кожевникова шокировала всех, сообщив о том, что стала многодетной мамой.

Мария Кожевникова не может справиться со всеми делами одна
На днях же Мария поделилась с поклонниками тем, как же она справляемся со всем сама. Оказалось, большую помощь Кожевниковой оказывают старшие сыновья.

Мария Кожевникова не может справиться со всеми делами одна


Молодая мама опубликовала в своем микроблоге фотографии, на которых запечатлены подарки, которые она получила в честь рождения третьего ребенка.

Мария Кожевникова не может справиться со всеми делами одна


«Рождение ребенка - это самое настоящее чудо! И спасибо всем, кто с пониманием относится к сокровенным событиям в жизни каждого человека! Я прочитала все комментарии и обязательно, как только будет время, а пока мы так и не нашли помощницу, напишу о беременности, родах, сколько набрала и как буду сбрасывать», - написала Мария.

Стоит отметить, что Кожевникова долгое время не хотела ничего рассказывать о родах и новорожденном малыше, и только сейчас решилась на первый комментарий.

← Дмитрий Хворостовский показал фотогр... Борис Ливанов хочет возобновить отнош... →

Ключевые слова: Мария Кожевникова

Количество просмотров: 2 990
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Мария Кожевникова не хочет комментировать недавние роды
Мария Кожевникова поделилась подробностями родов
Мария Кожевникова опубликовала фото в бикини и призналась, что похудела на 40 кг
Мария Кожевникова рассказала правду о своих «ночных похождениях» по ресторанам
Самое популярное за неделю
Комментарии



Кристина Орбакайте поддержала Ольгу Бузову В последнее время телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова является главной темой для разговоров в Интернете.
Станислав Садальский раскритиковал новую передачу с Дмитрием Шепелевым Скандально известный Станислав Садальский известен тем, что не лезет за словом в карман.
Настасья Самбурская опубликовала фото из загса На днях Настасья Самбурская вызвала жаркие споры в Интернете, разместив новую фотографию.
Борис Ливанов хочет возобновить отношения с Марией Голубкиной Некоторое время назад стало известно, что Мария Голубкина и Борис Ливанов отменяют свадьбу, которая должна была состояться летом этого года.
Мария Кожевникова не может справиться со всеми делами одна В конце прошлой недели Мария Кожевникова шокировала всех, сообщив о том, что стала многодетной мамой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.