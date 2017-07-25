Кристина Орбакайте поддержала Ольгу Бузову

Даже звезды отечественного шоу-бизнеса разделились на два лагеря. Некоторые набрасываются на Бузову с критикой, а кто-то наоборот поддерживает.На этот раз Кристина Орбакайте решила высказать свое мнение об Ольге и ее творчестве.«Бузова, конечно, у вас больная тема… Каждый имеет право на самовыражение, и когда у человека есть такой заряд энергии, желания и искры, то почему бы и нет? Мне же тоже, когда я появилась, никто не поверил. Все меня приняли в штыки. Я ее прекрасно понимаю. На вкус и цвет, сами понимаете, особенно в вопросе артиста... Кто-то любит классику, кто-то R’n’B, кто-то рок. Поэтому очень хорошо, что появился такой персонаж, человек и артистка, у которой есть свои последователи и адепты», – ответила Кристина.Многим не дает покоя популярность Бузовой, которая за короткое время смогла завоевать любовь поклонников своими песнями.