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Кристина Орбакайте поддержала Ольгу Бузову

Сегодня, 19:59
В последнее время телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова является главной темой для разговоров в Интернете.

Кристина Орбакайте поддержала Ольгу Бузову
Даже звезды отечественного шоу-бизнеса разделились на два лагеря. Некоторые набрасываются на Бузову с критикой, а кто-то наоборот поддерживает.

На этот раз Кристина Орбакайте решила высказать свое мнение об Ольге и ее творчестве.

Кристина Орбакайте поддержала Ольгу Бузову


«Бузова, конечно, у вас больная тема… Каждый имеет право на самовыражение, и когда у человека есть такой заряд энергии, желания и искры, то почему бы и нет? Мне же тоже, когда я появилась, никто не поверил. Все меня приняли в штыки. Я ее прекрасно понимаю. На вкус и цвет, сами понимаете, особенно в вопросе артиста... Кто-то любит классику, кто-то R’n’B, кто-то рок. Поэтому очень хорошо, что появился такой персонаж, человек и артистка, у которой есть свои последователи и адепты», – ответила Кристина.

Кристина Орбакайте поддержала Ольгу Бузову


Многим не дает покоя популярность Бузовой, которая за короткое время смогла завоевать любовь поклонников своими песнями.

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Ключевые слова: Кристина Орбакайте, Ольга Бузова

Количество просмотров: 39
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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