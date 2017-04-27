Дмитрий Шепелев довёл до нервного срыва звезду Дом-2

Но это еще не все "проекты", в которых задействован Дмитрий. Ведущий так же продолжает пиарить свою книгу, которую он выпустил в память об ушедшей из жизни из-за онкологии Жанны Фриске.Неожиданно эту книгу прочитала экс-звезда Дом-2 Алиана Устиненко, которая потеряла маму, не сумевшую победить рак."И день без тебя не день и жизнь без тебя не жизнь ... Вся душа, вся любовь в одном человеке ... всё самое живое только в тебе ... Сегодня тебе могло бы исполнится 50 лет моя любимая мамочка ... До сих пор тяжело осознавать,неимоверно больно вспоминать,но я не буду унывать только лишь ради тебя .Потому что я знаю ,что ты рядом"- писала Алиана в блоге 4 июля, когда её маме могло бы исполнится 50 лет.А теперь она плакала над книгой Дмитрия."Не знаю почему сейчас, но по совету подруги, мне в руки попалась книга Дмитрия Шепелева "Жанна". Мой ночной рейс Симферополь-Москва задержали ещё на час. Я сидела в зале ожидания и уткнувшись в книгу,не могла ни поднять голову, ни оторвать глаз.Мои эмоции на лице менялись очень резко и пугающе для сидящих рядом,ожидающих свои рейсы. Дыхание было затруднено, сердцебиение все чаще,образовался ком в горле. Читая фразу за фразой, главу за главой, я была настолько опустошена морально... я словно вернулась в то страшное время, в те два с лишним года беспомощной борьбы. Я прочувствовала написанное в книге от и до. В каждой строчке я узнавала себя. Как было больно и одиноко. Как было страшно и невыносимо.Да,для меня это больная тема,для меня это травма на всю жизнь, и все ещё не зажившая рана.. Каждый человек,который боролся,борется или помогает бороться своему близкому с ужасной болезнью, в книге узнает себя ... вспомнит тот страшный путь, который пришлось пройти. Поймёт какие ошибки были сделаны,что так и не удалось сделать для победы в этой схватке под названием "жизнь". Даже тем, кто далеки от этой темы,книга поможет научится чувствовать чужую боль.Уже в самолёте я не могла успокоится,слезы текли ручьём,я старалась их сдерживать, но это было бесполезно,они капали независимо от моего желания.Эта книга потрясла меня до глубины души... перевернуло мое сознание. Помогла посмотреть на произошедшее под другим углом.Просто хочется сказать спасибо сильному человеку с добрым сердцем и чистой душой,ведь в своём время, Дмитрий помог и нам с мамой,когда мы нуждались в совете и помощи в поиске врачей и клиник, лечения и просто человеческой поддержки.Прочитайте книгу. Возможно это то,что вам сейчас так необходимо."- пишет Алиана в своем блоге.Напомним, что все эти эмоции Алина переживала, ожидая самолета до Москвы. До этого она отдыхала в Крыму с сыном, публикуя более позитивные посты и фотографии: