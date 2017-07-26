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Полина Гагарина поделилась тем, почему не рассказывала о беременности

Сегодня, 11:56
Совсем недавно у популярной певицы Полины Гагариной родился второй ребенок.

Полина Гагарина поделилась тем, почему не рассказывала о беременности
Артистка подарила своему супругу фотографу Дмитрию Исхакову очаровательную девочку. На днях Полина в беседе с журналистами призналась, почему не стала афишировать свою беременность.

Полина Гагарина поделилась тем, почему не рассказывала о беременности


«Я честно не хотела создавать вокруг этого шумиху, поэтому старалась не афишировать свое положение. Небольшой компромат на меня был на «Голосе», когда я таинственным образом начала «расти». Не будь этих прямых эфиров, никто бы и не заметил ничего, я же действительно в какой-то момент скрылась с глаз. Съемки с животом, интервью во время беременности — это все не про меня», — ответила Гагарина.

Полина Гагарина поделилась тем, почему не рассказывала о беременности


После родов Полина не стала долго засиживаться на декретном отпуске и вскоре приступила к творчеству. Похвально, что певица не стала из беременности делать способ лишний раз попиариться, что свойственно в нынешнем шоу-бизнесе.

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Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 3 003
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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