Полина Гагарина поделилась тем, почему не рассказывала о беременности

Артистка подарила своему супругу фотографу Дмитрию Исхакову очаровательную девочку. На днях Полина в беседе с журналистами призналась, почему не стала афишировать свою беременность.«Я честно не хотела создавать вокруг этого шумиху, поэтому старалась не афишировать свое положение. Небольшой компромат на меня был на «Голосе», когда я таинственным образом начала «расти». Не будь этих прямых эфиров, никто бы и не заметил ничего, я же действительно в какой-то момент скрылась с глаз. Съемки с животом, интервью во время беременности — это все не про меня», — ответила Гагарина.После родов Полина не стала долго засиживаться на декретном отпуске и вскоре приступила к творчеству. Похвально, что певица не стала из беременности делать способ лишний раз попиариться, что свойственно в нынешнем шоу-бизнесе.