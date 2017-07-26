Сергей Жорин терпит нападки из-за скандала с "золотой судьей"

Многих поразил размах мероприятия, на которое были приглашены выступать звезды отечественного шоу-бизнеса.Сергей Жорин первым возмутился столь пышным торжеством, и теперь он сам оказался в качестве жертвы. Его действия проверяются Федеральной палатой адвокатов России.«Что я якобы проиграл какое-то дело в Краснодаре. Хотя я никогда не участвовал ни в одном судебном заседании в Краснодарском крае. И много другого вранья, которое очень легко опровергнуть при желании (не буду занимать ваше время). Но я к этому привык. Не в первый раз.Для меня не будут неожиданностью возможные попытки возбуждения в отношении меня уголовных дел. Проходили. И желание лишить меня адвокатского статуса тоже предсказуемо. Правда, я не ожидал удара в спину. Но, по большому счету, это все мелочи. Я готов к этому, потому что понимал и отдавал отчет своим действиям», – считает Жорин.В этой истории со свадьбой не все чисто, но что же не так, надеемся, что выяснят в ближайшее время.