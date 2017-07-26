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Сергей Жорин терпит нападки из-за скандала с "золотой судьей"

Сегодня, 12:52
Недавно главной темой для обсуждения в Сети стала свадьба дочери судьи из Краснодара Елены Хахалевой.

Сергей Жорин терпит нападки из-за скандала с "золотой судьей"
Многих поразил размах мероприятия, на которое были приглашены выступать звезды отечественного шоу-бизнеса.

Сергей Жорин первым возмутился столь пышным торжеством, и теперь он сам оказался в качестве жертвы. Его действия проверяются Федеральной палатой адвокатов России.

Сергей Жорин терпит нападки из-за скандала с "золотой судьей"


«Что я якобы проиграл какое-то дело в Краснодаре. Хотя я никогда не участвовал ни в одном судебном заседании в Краснодарском крае. И много другого вранья, которое очень легко опровергнуть при желании (не буду занимать ваше время). Но я к этому привык. Не в первый раз.

Сергей Жорин терпит нападки из-за скандала с "золотой судьей"


Для меня не будут неожиданностью возможные попытки возбуждения в отношении меня уголовных дел. Проходили. И желание лишить меня адвокатского статуса тоже предсказуемо. Правда, я не ожидал удара в спину. Но, по большому счету, это все мелочи. Я готов к этому, потому что понимал и отдавал отчет своим действиям», – считает Жорин.

В этой истории со свадьбой не все чисто, но что же не так, надеемся, что выяснят в ближайшее время.

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Ключевые слова: Сергей Жорин

Количество просмотров: 2 041
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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