Ксения Собчак с сыном трогательно поздравила дочь Максима Виторгана с днем рождения

Дочери Максима Виторгана от предыдущего брака Полине исполнился 21 год. Пожалуй, самый милый подарок девушка получила от своего 8-месячного сводного братика Платона - мальчик подарил ей букетик васильков, собранных вместе с мамой, Ксенией Собчак."Платон Максимович с утра при параде и с букетом. Поздравляет любимую сестру Полину с днем рождения" - подписала фото телеведущая. Отец девушки, а также её дедушка Эммануил Виторган также поздравили именинницу, пожелав ей красоты и эстетики во всём. Всё звездное семейство сейчас проводит каникулы в Латвии.