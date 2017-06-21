"Платон Максимович с утра при параде и с букетом. Поздравляет любимую сестру Полину с днем рождения" - подписала фото телеведущая. Отец девушки, а также её дедушка Эммануил Виторган также поздравили именинницу, пожелав ей красоты и эстетики во всём. Всё звездное семейство сейчас проводит каникулы в Латвии.
Ксения Собчак с сыном трогательно поздравила дочь Максима Виторгана с днем рождения
Сегодня, 16:35
Сегодня дочь актера и супруга Ксении Собчак Максима Виторгана отмечает свой день рождения.
Дочери Максима Виторгана от предыдущего брака Полине исполнился 21 год. Пожалуй, самый милый подарок девушка получила от своего 8-месячного сводного братика Платона - мальчик подарил ей букетик васильков, собранных вместе с мамой, Ксенией Собчак.
"Платон Максимович с утра при параде и с букетом. Поздравляет любимую сестру Полину с днем рождения" - подписала фото телеведущая. Отец девушки, а также её дедушка Эммануил Виторган также поздравили именинницу, пожелав ей красоты и эстетики во всём. Всё звездное семейство сейчас проводит каникулы в Латвии.
"Платон Максимович с утра при параде и с букетом. Поздравляет любимую сестру Полину с днем рождения" - подписала фото телеведущая. Отец девушки, а также её дедушка Эммануил Виторган также поздравили именинницу, пожелав ей красоты и эстетики во всём. Всё звездное семейство сейчас проводит каникулы в Латвии.
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Ключевые слова: Ксения Собчак, Максим Виторган
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Количество просмотров: 2 327
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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