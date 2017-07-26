Реакция самого Уэста на такие обвинения пока неизвестна. Напомним, что сейчас рэпер состоит в браке со светской львицей Ким Кардашьян.
Эмбер Роуз раскрыла неприглядную правду о Канье Уэсте
Сегодня, 17:03
Модель Эмбер Роуз рассталась с рэпером Канье Уэстом в 2010 году.
Роман Эмбер и Канье продолжался на протяжении двух лет, а закончился громким и скандальным разрывом. В эфире одного из телешоу Роуз призналась, что и после расставания Уэст не давал ей покоя и постоянно оскорблял её. Модель заявила, что никогда не говорила ничего плохого о бывшем возлюбленном, однако он повёл абсолютно противоположно: "Моя душа разбита, после всего этого я ни кем не могу встречаться. В то время я легко могла покончить с собой из-за его нападок" - заявила Эмбер.
Реакция самого Уэста на такие обвинения пока неизвестна. Напомним, что сейчас рэпер состоит в браке со светской львицей Ким Кардашьян.
Реакция самого Уэста на такие обвинения пока неизвестна. Напомним, что сейчас рэпер состоит в браке со светской львицей Ким Кардашьян.
← Ксения Собчак с сыном трогательно поз... Павел Воля показал пляжное фото супру... →
Ключевые слова: Эмбер Роуз, Канье Уэст, Ким Кардашьян
Количество просмотров: 1 417
Количество просмотров: 1 417
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Павел Воля показал пляжное фото супруги Ляйсан Утяшевой Шоумен Павел Воля с супругой и детьми проводит отпуск в Португалии.
Эмбер Роуз раскрыла неприглядную правду о Канье Уэсте Модель Эмбер Роуз рассталась с рэпером Канье Уэстом в 2010 году.
Ксения Собчак с сыном трогательно поздравила дочь Максима Виторгана с днем рождения Сегодня дочь актера и супруга Ксении Собчак Максима Виторгана отмечает свой день рождения.
Джаред Лето встречается с русской моделью Несколько лет назад знаменитый актер и певец Джаред Лето был замечен на свиданиях с русской моделью Валерией Кауфман.