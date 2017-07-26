Эмбер Роуз раскрыла неприглядную правду о Канье Уэсте

Роман Эмбер и Канье продолжался на протяжении двух лет, а закончился громким и скандальным разрывом. В эфире одного из телешоу Роуз призналась, что и после расставания Уэст не давал ей покоя и постоянно оскорблял её. Модель заявила, что никогда не говорила ничего плохого о бывшем возлюбленном, однако он повёл абсолютно противоположно: "Моя душа разбита, после всего этого я ни кем не могу встречаться. В то время я легко могла покончить с собой из-за его нападок" - заявила Эмбер.Реакция самого Уэста на такие обвинения пока неизвестна. Напомним, что сейчас рэпер состоит в браке со светской львицей Ким Кардашьян.