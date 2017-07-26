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Эмбер Роуз раскрыла неприглядную правду о Канье Уэсте

Сегодня, 17:03
Модель Эмбер Роуз рассталась с рэпером Канье Уэстом в 2010 году.

Эмбер Роуз раскрыла неприглядную правду о Канье Уэсте
Роман Эмбер и Канье продолжался на протяжении двух лет, а закончился громким и скандальным разрывом. В эфире одного из телешоу Роуз призналась, что и после расставания Уэст не давал ей покоя и постоянно оскорблял её. Модель заявила, что никогда не говорила ничего плохого о бывшем возлюбленном, однако он повёл абсолютно противоположно: "Моя душа разбита, после всего этого я ни кем не могу встречаться. В то время я легко могла покончить с собой из-за его нападок" - заявила Эмбер.

Эмбер Роуз раскрыла неприглядную правду о Канье Уэсте


Эмбер Роуз раскрыла неприглядную правду о Канье Уэсте


Эмбер Роуз раскрыла неприглядную правду о Канье Уэсте


Реакция самого Уэста на такие обвинения пока неизвестна. Напомним, что сейчас рэпер состоит в браке со светской львицей Ким Кардашьян.

Эмбер Роуз раскрыла неприглядную правду о Канье Уэсте

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Ключевые слова: Эмбер Роуз, Канье Уэст, Ким Кардашьян

Количество просмотров: 1 417
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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