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Участницу "Дома-2" Анастасию Полетаеву обвинили в незаконном получении крупной суммы денег

Сегодня, 11:02
Накануне стало известно о том, экс-участница главной телестройки страны Анастасия Полетаева отправится в тюрьму на полтора года.

Участницу "Дома-2" Анастасию Полетаеву обвинили в незаконном получении крупной суммы денег
Девушка будет отбывать свой срок в колонии общего режима, а кроме этого она должна заплатить штраф в сумме 150 тысяч рублей. Девушка обвиняется в том, что незаконно получила огромную сумму денег в 29 миллионов рублей.

Участницу "Дома-2" Анастасию Полетаеву обвинили в незаконном получении крупной суммы денег


По словам Анастасии, она плохо разбиралась в делах организации и просто выполняла свою работу, что требовало руководство. Получала она всего 20 тысяч рублей в месяц и никаких огромных сумм не видела.

Участницу "Дома-2" Анастасию Полетаеву обвинили в незаконном получении крупной суммы денег


Стоит отметить, что это не первый случай, когда бывшие участники реалити-шоу оказываются втянуты в криминальные дела.

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Ключевые слова: Анастасию Полетаеву

Количество просмотров: 7 241
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, ВКонтакте, Dom2.ru, Dom2.tw

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