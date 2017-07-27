Участницу "Дома-2" Анастасию Полетаеву обвинили в незаконном получении крупной суммы денег

Девушка будет отбывать свой срок в колонии общего режима, а кроме этого она должна заплатить штраф в сумме 150 тысяч рублей. Девушка обвиняется в том, что незаконно получила огромную сумму денег в 29 миллионов рублей.
По словам Анастасии, она плохо разбиралась в делах организации и просто выполняла свою работу, что требовало руководство. Получала она всего 20 тысяч рублей в месяц и никаких огромных сумм не видела.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда бывшие участники реалити-шоу оказываются втянуты в криминальные дела.
Ключевые слова: Анастасию Полетаеву
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, ВКонтакте, Dom2.ru, Dom2.tw
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