Участницу "Дома-2" Анастасию Полетаеву обвинили в незаконном получении крупной суммы денег

Девушка будет отбывать свой срок в колонии общего режима, а кроме этого она должна заплатить штраф в сумме 150 тысяч рублей. Девушка обвиняется в том, что незаконно получила огромную сумму денег в 29 миллионов рублей.По словам Анастасии, она плохо разбиралась в делах организации и просто выполняла свою работу, что требовало руководство. Получала она всего 20 тысяч рублей в месяц и никаких огромных сумм не видела.Стоит отметить, что это не первый случай, когда бывшие участники реалити-шоу оказываются втянуты в криминальные дела.