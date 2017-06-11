Но и на этом Криштиану не намерен останавливаться, ведь его мечта - семеро детей! В свежем телеинтервью спортсмен рассказал, что его старший сын очень хочет ещё троих братиков или сестричек, и он поддерживает его в этом желании. "7 - мой номер в "Реале", и вообще это магическое число. Это будет просто замечательно!" - признался Роналду.
Криштиану Роналду сделал откровенное признание о детях
Сегодня, 15:47
Главная звезда мирового футбола Криштиану Роналду рассказал о детях в свежем интервью.
Совсем недавно 32-летний нападающий клуба "Реал Мадрид" вновь стал отцом - на свет появились двойняшки Ева и Матео, рожденные суррогатной матерью. Имя матери первого сына Роналду, 7-летнего Криштиану - младшего, также остается тайной. В скором времени в семье звезды появится четвертый ребенок, и на сей раз его мама всем известна - это возлюбленная футболиста Джорджина Родригез.
Но и на этом Криштиану не намерен останавливаться, ведь его мечта - семеро детей! В свежем телеинтервью спортсмен рассказал, что его старший сын очень хочет ещё троих братиков или сестричек, и он поддерживает его в этом желании. "7 - мой номер в "Реале", и вообще это магическое число. Это будет просто замечательно!" - признался Роналду.
Но и на этом Криштиану не намерен останавливаться, ведь его мечта - семеро детей! В свежем телеинтервью спортсмен рассказал, что его старший сын очень хочет ещё троих братиков или сестричек, и он поддерживает его в этом желании. "7 - мой номер в "Реале", и вообще это магическое число. Это будет просто замечательно!" - признался Роналду.
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Ключевые слова: Криштиану Роналду
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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