Криштиану Роналду сделал откровенное признание о детях

Совсем недавно 32-летний нападающий клуба "Реал Мадрид" вновь стал отцом - на свет появились двойняшки Ева и Матео, рожденные суррогатной матерью. Имя матери первого сына Роналду, 7-летнего Криштиану - младшего, также остается тайной. В скором времени в семье звезды появится четвертый ребенок, и на сей раз его мама всем известна - это возлюбленная футболиста Джорджина Родригез.Но и на этом Криштиану не намерен останавливаться, ведь его мечта - семеро детей! В свежем телеинтервью спортсмен рассказал, что его старший сын очень хочет ещё троих братиков или сестричек, и он поддерживает его в этом желании. "7 - мой номер в "Реале", и вообще это магическое число. Это будет просто замечательно!" - признался Роналду.