Максим Матвеев выложил в сеть редкое селфи с Елизаветой Боярской

В блогах звездной пары актеров Елизаветы Боярской и Максима Матвеева крайне редко появляются совместные фотографии, поэтому свежее селфи - настоящая радость и ценность для поклонников. Позитивный и солнечный снимок сделан во время прогулки Елизаветы и Максима в одном из самых живописных мест вблизи Петербурга - Петергофе."Это Питер, детка! Хорошего настроения всем в ленту" - подписал селфи Матвеев. Елизавета и Максим поженились в 2010 году, пара воспитывает сына.