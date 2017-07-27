"Это Питер, детка! Хорошего настроения всем в ленту" - подписал селфи Матвеев. Елизавета и Максим поженились в 2010 году, пара воспитывает сына.
Максим Матвеев выложил в сеть редкое селфи с Елизаветой Боярской
Сегодня, 16:07
Актер Максим Матвеев порадовал подписчиков редким снимком со своей супругой.
В блогах звездной пары актеров Елизаветы Боярской и Максима Матвеева крайне редко появляются совместные фотографии, поэтому свежее селфи - настоящая радость и ценность для поклонников. Позитивный и солнечный снимок сделан во время прогулки Елизаветы и Максима в одном из самых живописных мест вблизи Петербурга - Петергофе.
"Это Питер, детка! Хорошего настроения всем в ленту" - подписал селфи Матвеев. Елизавета и Максим поженились в 2010 году, пара воспитывает сына.
"Это Питер, детка! Хорошего настроения всем в ленту" - подписал селфи Матвеев. Елизавета и Максим поженились в 2010 году, пара воспитывает сына.
← Криштиану Роналду сделал откровенное ... Ким Кардашьян вновь станет мамой →
Ключевые слова: Максим Матвеев, Елизавета Боярская
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Количество просмотров: 3 367
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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