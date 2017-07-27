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Максим Матвеев выложил в сеть редкое селфи с Елизаветой Боярской

Сегодня, 16:07
Актер Максим Матвеев порадовал подписчиков редким снимком со своей супругой.

Максим Матвеев выложил в сеть редкое селфи с Елизаветой Боярской
В блогах звездной пары актеров Елизаветы Боярской и Максима Матвеева крайне редко появляются совместные фотографии, поэтому свежее селфи - настоящая радость и ценность для поклонников. Позитивный и солнечный снимок сделан во время прогулки Елизаветы и Максима в одном из самых живописных мест вблизи Петербурга - Петергофе.

Максим Матвеев выложил в сеть редкое селфи с Елизаветой Боярской


"Это Питер, детка! Хорошего настроения всем в ленту" - подписал селфи Матвеев. Елизавета и Максим поженились в 2010 году, пара воспитывает сына.

Максим Матвеев выложил в сеть редкое селфи с Елизаветой Боярской


Максим Матвеев выложил в сеть редкое селфи с Елизаветой Боярской

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Ключевые слова: Максим Матвеев, Елизавета Боярская

Количество просмотров: 3 367
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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