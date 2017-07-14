Хотя, если вспомнить тот факт, что Ольга Бузова вошла в ТОП-15 списка Forbes, она совсем не против напоминать о себе любыми способами.
В сети появился очень некрасивый кадр Ольги Бузовой
Сегодня, 14:27
Все мы на постановочных фотографиях милые, стройные и красивые.
Но ведь бывают и эмоциональные кадры, когда человек говорит, смеется, в конце-концов чихает. Учитывая популярность Ольги Бузовой, её хейтеры обожают выкладывать неудачные снимки. Наибольшее количество лайков за последнее время набрал вот этот кадр:
Хотя, если вспомнить тот факт, что Ольга Бузова вошла в ТОП-15 списка Forbes, она совсем не против напоминать о себе любыми способами.
Хотя, если вспомнить тот факт, что Ольга Бузова вошла в ТОП-15 списка Forbes, она совсем не против напоминать о себе любыми способами.
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Ключевые слова: Ольга Бузова
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Количество просмотров: 10 907
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: https://www.instagram.com/buzova86/
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Автор фото: https://www.instagram.com/buzova86/
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