Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

В сети появился очень некрасивый кадр Ольги Бузовой

Сегодня, 14:27
Все мы на постановочных фотографиях милые, стройные и красивые.

В сети появился очень некрасивый кадр Ольги Бузовой
Но ведь бывают и эмоциональные кадры, когда человек говорит, смеется, в конце-концов чихает. Учитывая популярность Ольги Бузовой, её хейтеры обожают выкладывать неудачные снимки. Наибольшее количество лайков за последнее время набрал вот этот кадр:

В сети появился очень некрасивый кадр Ольги Бузовой


Хотя, если вспомнить тот факт, что Ольга Бузова вошла в ТОП-15 списка Forbes, она совсем не против напоминать о себе любыми способами.

В сети появился очень некрасивый кадр Ольги Бузовой

← Юлия Снигирь опубликовала снимок в ко... Сергей Жуков и Регина Бурд тайно обвен... →

Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 10 907
Автор: Mysha

Автор фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Поклонники встали на защиту Ольги Бузовой после неоднозначного поста в Сети
Стал известен райдер Ольги Бузовой
Поклонники Ольги Бузовой раскритиковали ее наряд
Поклонники недовольны внешним видом Ольги Бузовой
Самое популярное за неделю
Комментарии



Влад Топалов попробовал расслабился на презентации нового клипа Дианы Ди Как известно, в начале этого года Влад Топалов расстался со своей супругой Ксенией Данилиной и сейчас поддержать и поздравить Диану Ди он пришел в одиночестве.
Россиянка Натали Соболева отказалась возвращать корону конкурса «Miss Summer International 2016» Россиянка Натали Соболева, топ-модель, президент фонда "Крылья мира", победительница прошлогоднего конкурса «Miss Summer International 2016», а также обладательница титулов «Top Model World Russian Beauty 2016» и «Миссис Великая Русь 2016», недавно оказалась в центре политического скандала.
Сергей Жуков и Регина Бурд тайно обвенчались (первое фото) В июле стало известно, что лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков и экс-солистка "Сливок" Регина Бурд решили обвенчаться.
В сети появился очень некрасивый кадр Ольги Бузовой Все мы на постановочных фотографиях милые, стройные и красивые.
Юлия Снигирь опубликовала снимок в компании Ходченковой и Чиповской Юлия Снигирь очень редко публикует снимки личной жизни. Но этим летом Юля щедра на фотографии.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.