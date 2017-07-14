В сети появился очень некрасивый кадр Ольги Бузовой

Но ведь бывают и эмоциональные кадры, когда человек говорит, смеется, в конце-концов чихает. Учитывая популярность Ольги Бузовой, её хейтеры обожают выкладывать неудачные снимки. Наибольшее количество лайков за последнее время набрал вот этот кадр:Хотя, если вспомнить тот факт, что Ольга Бузова вошла в ТОП-15 списка Forbes, она совсем не против напоминать о себе любыми способами.