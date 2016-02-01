Россиянка Натали Соболева отказалась возвращать корону конкурса «Miss Summer International 2016»

Год назад наша соотечественница с триумфом выступила в Колумбии на международном конкурсе красоты «Miss Summer International» и завоевала главный трофей – корону, которую с гордостью привезла в Россию.Но красавицу никто не предупредил о том, что увенчать свою голову таким почетным головным убором она сможет всего лишь на год: недавно организаторы конкурса обратились к победительнице с просьбой вернуть корону, чтобы возложить ее на финалистку этого года.Натали, девушка целеустремленная и находчивая, пока корону отдавать не намерена, заявив о том, что это не шапка Мономаха и ей совсем не тяжело поносить ее еще год.