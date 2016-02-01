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Россиянка Натали Соболева отказалась возвращать корону конкурса «Miss Summer International 2016»

Сегодня, 15:53
Россиянка Натали Соболева, топ-модель, президент фонда "Крылья мира", победительница прошлогоднего конкурса «Miss Summer International 2016», а также обладательница титулов «Top Model World Russian Beauty 2016» и «Миссис Великая Русь 2016», недавно оказалась в центре политического скандала.

Россиянка Натали Соболева отказалась возвращать корону конкурса «Miss Summer International 2016»
Год назад наша соотечественница с триумфом выступила в Колумбии на международном конкурсе красоты «Miss Summer International» и завоевала главный трофей – корону, которую с гордостью привезла в Россию.

Россиянка Натали Соболева отказалась возвращать корону конкурса «Miss Summer International 2016»


Россиянка Натали Соболева отказалась возвращать корону конкурса «Miss Summer International 2016»


Но красавицу никто не предупредил о том, что увенчать свою голову таким почетным головным убором она сможет всего лишь на год: недавно организаторы конкурса обратились к победительнице с просьбой вернуть корону, чтобы возложить ее на финалистку этого года.

Россиянка Натали Соболева отказалась возвращать корону конкурса «Miss Summer International 2016»


Натали, девушка целеустремленная и находчивая, пока корону отдавать не намерена, заявив о том, что это не шапка Мономаха и ей совсем не тяжело поносить ее еще год.

Россиянка Натали Соболева отказалась возвращать корону конкурса «Miss Summer International 2016»


Россиянка Натали Соболева отказалась возвращать корону конкурса «Miss Summer International 2016»

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Ключевые слова: Натали Соболева

Количество просмотров: 6 331
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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