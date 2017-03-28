Влад Топалов попробовал расслабился на презентации нового клипа Дианы Ди

В одном из столичных клубов Диана Ди представила уже свой четвертый по счету клип на песню «Ныряй».В этот вечер поздравить певицу заглянули многие известные представители шоу-бизнеса. Алеся Кафельникова пришла со своей подругой, и, как и её спутница, прятала глаза под солнечными очками.Посмотреть яркую летнюю историю, рассказанную в клипе, заглянули Анна Калашникова, Даниил Федоров, Полина Аскери, Женя Малахова и многие другие. Был среди гостей и Влад Топалов, который, несмотря на царящую вокруг атмосферу веселья, был задумчив. Видимо, как следует расслабиться, не очень получается, но он старался.Ну, а сама Диана Ди, презентовав друзьям клип, рассказала, что ей хотелось снять именно такую солнечную летнюю историю и у её команды получилось очень жизнеутверждающее, полное надежд и любви видео».Ну, а после показа клипа Diana’D (Диана Ди) выступила с сольной программой, подготовленной специально к этому дню. А потом гостей ждали конкурсы и игры, и, конечно же, много музыки и танцев.