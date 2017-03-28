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Влад Топалов попробовал расслабился на презентации нового клипа Дианы Ди

Сегодня, 16:51

Как известно, в начале этого года Влад Топалов расстался со своей супругой Ксенией Данилиной и сейчас поддержать и поздравить Диану Ди он пришел в одиночестве.

Влад Топалов попробовал расслабился на презентации нового клипа Дианы Ди

В одном из столичных клубов Диана Ди представила уже свой четвертый по счету клип на песню «Ныряй».

Влад Топалов попробовал расслабился на презентации нового клипа Дианы Ди


В этот вечер поздравить певицу заглянули многие известные представители шоу-бизнеса. Алеся Кафельникова пришла со своей подругой, и, как и её спутница, прятала глаза под солнечными очками.

Влад Топалов попробовал расслабился на презентации нового клипа Дианы Ди


Посмотреть яркую летнюю историю, рассказанную в клипе, заглянули Анна Калашникова, Даниил Федоров, Полина Аскери, Женя Малахова и многие другие. Был среди гостей и Влад Топалов, который, несмотря на царящую вокруг атмосферу веселья, был задумчив. Видимо, как следует расслабиться, не очень получается, но он старался.

Влад Топалов попробовал расслабился на презентации нового клипа Дианы Ди


Ну, а сама Диана Ди, презентовав друзьям клип, рассказала, что ей хотелось снять именно такую солнечную летнюю историю и у её команды получилось очень жизнеутверждающее, полное надежд и любви видео».



Ну, а после показа клипа Diana’D (Диана Ди) выступила с сольной программой, подготовленной специально к этому дню. А потом гостей ждали конкурсы и игры, и, конечно же, много музыки и танцев.

Влад Топалов попробовал расслабился на презентации нового клипа Дианы Ди

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Ключевые слова: Влад Топалов, Диана Ди

Количество просмотров: 5 447
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Влад Топалов попробовал расслабился на презентации нового клипа Дианы Ди Как известно, в начале этого года Влад Топалов расстался со своей супругой Ксенией Данилиной и сейчас поддержать и поздравить Диану Ди он пришел в одиночестве.
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