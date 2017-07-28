Лама Сафонова испытывает страшные боли

У девушки диагностировали онкологическое заболевание.На днях певица сообщила о том, что ее состояние резко ухудшилось и ее госпитализировали с подозрением на перитонит. Этот диагноз в итоге не подтвердился, но сильные боли продолжают мучить Ламу.«Мне очень тяжело. Мне очень плохо. Только сегодня нашла силы написать пост самостоятельно. Я не знаю, как я это все выдерживаю. (…) Организм колоссально поврежден химией и лучевой терапией. Я в очень плохом состоянии. Это страшно. Внутренние ожоги внутренних органов (и химические, и лучевые – невыносимо болючая штука...) Температура 39. Иногда сбиваем. Не могла есть. Сложно. И если все рассказать, то волосы станут дыбом. Лучевая терапия прервана. Я так хочу жить, но иногда кажется, что все… Не выбраться… Карабкаюсь», – рассказала Лама.Пожелаем Сафоновой сил для борьбы со страшной болезнью.