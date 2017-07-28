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Лама Сафонова испытывает страшные боли

Вчера, 23:51
На протяжении нескольких месяцев идет тяжелая борьба певицы Ламы Сафоновой со страшной болезнью.

Лама Сафонова испытывает страшные боли
У девушки диагностировали онкологическое заболевание.

На днях певица сообщила о том, что ее состояние резко ухудшилось и ее госпитализировали с подозрением на перитонит. Этот диагноз в итоге не подтвердился, но сильные боли продолжают мучить Ламу.

Лама Сафонова испытывает страшные боли


«Мне очень тяжело. Мне очень плохо. Только сегодня нашла силы написать пост самостоятельно. Я не знаю, как я это все выдерживаю. (…) Организм колоссально поврежден химией и лучевой терапией. Я в очень плохом состоянии. Это страшно. Внутренние ожоги внутренних органов (и химические, и лучевые – невыносимо болючая штука...) Температура 39. Иногда сбиваем. Не могла есть. Сложно. И если все рассказать, то волосы станут дыбом. Лучевая терапия прервана. Я так хочу жить, но иногда кажется, что все… Не выбраться… Карабкаюсь», – рассказала Лама.

Пожелаем Сафоновой сил для борьбы со страшной болезнью.

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Ключевые слова: Лама Сафонова

Количество просмотров: 13 195
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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