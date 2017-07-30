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Наталья Штурм ответила на нелестные комментарии обнаженных снимков

Сегодня, 17:28
Недавние снимки Натальи Штурм, которая была популярна в 90-х годах, вызвали шквал критики в адрес звезды.

Наталья Штурм ответила на нелестные комментарии обнаженных снимков
Подписчики поражаются тому, что Наталья в таком возрасте не стесняется публиковать практически полностью обнаженные фотографии. На что Штурм решила ответить и сказала, что имеет свое мнение, а слушать других не собирается.

Наталья Штурм ответила на нелестные комментарии обнаженных снимков


«Я не буду пересаживаться как «мальчик на ослике» в угоду толпе. Буду и дальше показывать то, что считаю красивым, креативным и художественным, благо тело у меня тренированное, в отличие от ваших дряблых языков. А журналистам спасибо, что уловили суть - я действительно занимаюсь фитнесом уже 20 лет.

Наталья Штурм ответила на нелестные комментарии обнаженных снимков


И как любой человек, которому есть чем похвастать, делюсь своими достижениями со зрителями. Цель - чтобы как можно больше людей были стройными, здоровыми и позитивными», - считает звезда.

Я считаю, что это довольно пошло, и как-то надо фильтровать свои публикации перед тем, как выкладывать их на всеобщее обозрение.

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Ключевые слова: Наталья Штурм

Количество просмотров: 16 965
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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