Наталья Штурм ответила на нелестные комментарии обнаженных снимков

Подписчики поражаются тому, что Наталья в таком возрасте не стесняется публиковать практически полностью обнаженные фотографии. На что Штурм решила ответить и сказала, что имеет свое мнение, а слушать других не собирается.«Я не буду пересаживаться как «мальчик на ослике» в угоду толпе. Буду и дальше показывать то, что считаю красивым, креативным и художественным, благо тело у меня тренированное, в отличие от ваших дряблых языков. А журналистам спасибо, что уловили суть - я действительно занимаюсь фитнесом уже 20 лет.И как любой человек, которому есть чем похвастать, делюсь своими достижениями со зрителями. Цель - чтобы как можно больше людей были стройными, здоровыми и позитивными», - считает звезда.Я считаю, что это довольно пошло, и как-то надо фильтровать свои публикации перед тем, как выкладывать их на всеобщее обозрение.