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Елена Степунина ищет деньги для лечения от рака

Сегодня, 17:42
Вот уже несколько месяцев продолжается борьба с раком бывшей участницы главной телестройки страны Елены Степуниной.

Елена Степунина ищет деньги для лечения от рака
Девушка старается делиться со своими подписчиками тем, как у нее проходит лечение, и как она себя чувствует. На днях Елена опубликовала пост, в котором просит неравнодушных помочь ей собрать деньги на лечение.

Елена Степунина ищет деньги для лечения от рака


«Всем привет друзья. Настроение отстой. Глаза почти ничего не видят из-за конъюнктивита. Надоело быть бомжом и вечно без денег. На этот раз мне придется попросить у вас помощи. Мне нужны деньги для ПЭТ КТ и чтобы отблагодарить моего лечащего врача.

Елена Степунина ищет деньги для лечения от рака


Думала, что сама заработаю, но записалось 5 человек, 3 из которых модели. Даже при огромном желании просто не смогу заработать... Знали бы вы как стремно я себя чувствую», - разместила Степунина в своем Инстаграм.

Елена Степунина ищет деньги для лечения от рака


Но через некоторое время эта публикация была удалена и размещена новая, в которой девушка благодарила всех за поддержку.

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Ключевые слова: Елена Степунина

Количество просмотров: 7 995
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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