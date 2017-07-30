Елена Степунина ищет деньги для лечения от рака

Девушка старается делиться со своими подписчиками тем, как у нее проходит лечение, и как она себя чувствует. На днях Елена опубликовала пост, в котором просит неравнодушных помочь ей собрать деньги на лечение.«Всем привет друзья. Настроение отстой. Глаза почти ничего не видят из-за конъюнктивита. Надоело быть бомжом и вечно без денег. На этот раз мне придется попросить у вас помощи. Мне нужны деньги для ПЭТ КТ и чтобы отблагодарить моего лечащего врача.Думала, что сама заработаю, но записалось 5 человек, 3 из которых модели. Даже при огромном желании просто не смогу заработать... Знали бы вы как стремно я себя чувствую», - разместила Степунина в своем Инстаграм.Но через некоторое время эта публикация была удалена и размещена новая, в которой девушка благодарила всех за поддержку.