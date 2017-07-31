Стас Костюшкин испытывает проблемы в бизнесе

До недавнего времени бизнес артиста шел в гору, он открывал одну за другой свои закусочные.Но после ухода компаньона из бизнеса пончиковое дело Стаса начало испытывать серьезные затруднения.«Вести дела в Питере мне всегда помогал друг Борис Копылов, – сообщает Стас. – Он контролировал производство, решал рабочие вопросы, все было на нем. Но партнер вынужден был покинуть компанию, у него в жизни появились небольшие трудности. На место Бори я никого не нашел, сейчас тяжело отыскать хорошего управляющего. Борька лучший в своем деле! Так что пришлось закрыть сеть закусочных».Но Костюшкин не унывает и собирается продвигать свое дело в Москве и уже готовит к открытию ряд закусочных.