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Стас Костюшкин испытывает проблемы в бизнесе

Вчера, 11:30
Популярный певец Стас Костюшкин является успешным бизнесменом.

Стас Костюшкин испытывает проблемы в бизнесе
До недавнего времени бизнес артиста шел в гору, он открывал одну за другой свои закусочные.

Но после ухода компаньона из бизнеса пончиковое дело Стаса начало испытывать серьезные затруднения.

Стас Костюшкин испытывает проблемы в бизнесе


«Вести дела в Питере мне всегда помогал друг Борис Копылов, – сообщает Стас. – Он контролировал производство, решал рабочие вопросы, все было на нем. Но партнер вынужден был покинуть компанию, у него в жизни появились небольшие трудности. На место Бори я никого не нашел, сейчас тяжело отыскать хорошего управляющего. Борька лучший в своем деле! Так что пришлось закрыть сеть закусочных».

Стас Костюшкин испытывает проблемы в бизнесе


Но Костюшкин не унывает и собирается продвигать свое дело в Москве и уже готовит к открытию ряд закусочных.

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Ключевые слова: Стас Костюшкин

Количество просмотров: 8 814
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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