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Андрей Малахов покидает Первый канал

Вчера, 15:48
Сегодня все издания облетела сенсационная новость - телеведущий Андрей Малахов уходит с привычного места работы.

Андрей Малахов покидает Первый канал
45-летний Андрей Малахов начал свою работу на Первом канале ещё в 1996 году, а уже в 2001-м вся страна узнала его как ведущего благодаря ток-шоу "Большая стирка" (ныне "Пусть говорят"). Также в настоящее время Малахов ведет ещё одну программу, выходящую по субботам - "Сегодня вечером".

Андрей Малахов покидает Первый канал


Совершенно неожиданная новость об уходе телеведущего с Первого сегодня удивила всех - ведь Малахов является, пожалуй, главной звездой канала. Основной причиной такого решения ведущего называется его конфликт с продюсером "Пусть говорят" - недавно женщина вернулась к работе спустя девять лет, однако отношения со всем коллективом программы, и в особенности с Малаховым, у неё сразу не задались. Телеведущий поставил руководству канала ультиматум - либо увольняется продюсер, либо он уйдет на другой канал.

Андрей Малахов покидает Первый канал


До сих пор ни Первый канал, ни сам Малахов никак не комментируют последние новости. Однако на предполагаемом новом месте работы Малахова, канале Россия-1, заявили, что в данный момент переход к ним ведущего невозможен - всё руководство находится в отпусках.

Андрей Малахов покидает Первый канал

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Ключевые слова: Андрей Малахов

Количество просмотров: 15 613
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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