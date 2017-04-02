Андрей Малахов покидает Первый канал

45-летний Андрей Малахов начал свою работу на Первом канале ещё в 1996 году, а уже в 2001-м вся страна узнала его как ведущего благодаря ток-шоу "Большая стирка" (ныне "Пусть говорят"). Также в настоящее время Малахов ведет ещё одну программу, выходящую по субботам - "Сегодня вечером".Совершенно неожиданная новость об уходе телеведущего с Первого сегодня удивила всех - ведь Малахов является, пожалуй, главной звездой канала. Основной причиной такого решения ведущего называется его конфликт с продюсером "Пусть говорят" - недавно женщина вернулась к работе спустя девять лет, однако отношения со всем коллективом программы, и в особенности с Малаховым, у неё сразу не задались. Телеведущий поставил руководству канала ультиматум - либо увольняется продюсер, либо он уйдет на другой канал.До сих пор ни Первый канал, ни сам Малахов никак не комментируют последние новости. Однако на предполагаемом новом месте работы Малахова, канале Россия-1, заявили, что в данный момент переход к ним ведущего невозможен - всё руководство находится в отпусках.