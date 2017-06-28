Так случилось и на музыкальном фестивале "Жара", на днях проходившем в Баку. Джанабаева и Меладзе долго позировали фотографам. Для появления на публике певица выбрала оригинальное блестящее платье с вырезом, дополнив его вечерним макияжем.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые за долгое время вышли вместе в свет
Вчера, 16:19
Звездный семейный дуэт - Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе удивили совместным выходом.
Роман бывшей солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой и певца Валерия Меладзе начался ещё за несколько лет до их официального бракосочетания в 2014 году. Пара воспитывает двоих детей - 13-летнего сына Константина и 3-летнего сына Луку. Несмотря на столь продолжительные отношения, совместных выходов в свет у звезд совсем не много, поэтому каждый из них становится событием.
Так случилось и на музыкальном фестивале "Жара", на днях проходившем в Баку. Джанабаева и Меладзе долго позировали фотографам. Для появления на публике певица выбрала оригинальное блестящее платье с вырезом, дополнив его вечерним макияжем.
Так случилось и на музыкальном фестивале "Жара", на днях проходившем в Баку. Джанабаева и Меладзе долго позировали фотографам. Для появления на публике певица выбрала оригинальное блестящее платье с вырезом, дополнив его вечерним макияжем.
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Ключевые слова: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
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Количество просмотров: 9 243
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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