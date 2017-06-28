Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые за долгое время вышли вместе в свет

Вчера, 16:19
Звездный семейный дуэт - Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе удивили совместным выходом.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые за долгое время вышли вместе в свет
Роман бывшей солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой и певца Валерия Меладзе начался ещё за несколько лет до их официального бракосочетания в 2014 году. Пара воспитывает двоих детей - 13-летнего сына Константина и 3-летнего сына Луку. Несмотря на столь продолжительные отношения, совместных выходов в свет у звезд совсем не много, поэтому каждый из них становится событием.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые за долгое время вышли вместе в свет


Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые за долгое время вышли вместе в свет


Так случилось и на музыкальном фестивале "Жара", на днях проходившем в Баку. Джанабаева и Меладзе долго позировали фотографам. Для появления на публике певица выбрала оригинальное блестящее платье с вырезом, дополнив его вечерним макияжем.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые за долгое время вышли вместе в свет


Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые за долгое время вышли вместе в свет


Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые за долгое время вышли вместе в свет

← Андрей Малахов покидает Первый канал Тина Канделаки раскрыла тайну Елены И... →

Ключевые слова: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе

Количество просмотров: 9 243
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой придумывает изощренные способы обмана родителей
Альбина Джанабаева показала романтичное фото с Валерием Меладзе
Альбина Джанабаева изменилась до неузнаваемости
Альбина Джанабаева пришла на премьеру с сыном
Самое популярное за неделю
Комментарии



Рианна продолжает шокировать публику своим лишним весом Певица Рианна продолжает набирать лишние килограммы.
Кейт Хадсон лишилась волос Голливудская актриса Кейт Хадсон осталась без волос.
Шакира сменила имидж и превратилась в тинейджера Латиноамериканская звезда Шакира поразила публику новым образом.
Тина Канделаки раскрыла тайну Елены Исинбаевой Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки выдала секрет Елены Исинбаевой.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые за долгое время вышли вместе в свет Звездный семейный дуэт - Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе удивили совместным выходом.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.