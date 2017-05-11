Кейт Хадсон лишилась волос

На что только не идут актеры ради ролей - набирают или теряют десятки килограммов, соглашаются на многослойный грим, портящий кожу, и даже остаются без волос. Именно на такую жертву пошла Кейт Хадсон - она побрилась налысо.Интересно, что актриса, похоже, не слишком переживает из-за потери своих локонов - даже наоборот - она рада, что освободилась от прически хотя бы на некоторое время. В блоге Хадсон появилось фото в новом имидже с подписью: "Свобода".